Comment optimiser Windows pour améliorer les performances de jeu | Jeux

Si vous faites partie de ceux qui ne savent pas s’il faut ou non mettre à jour vers Windows 11 et que vous aimez jouer aux jeux vidéo, nous avons déjà commencé l’article le déconseillant. L’expérience de jeu sur le nouveau système d’exploitation détruit la réputation de Microsoft.

Mais n’ayez pas peur, car Windows n’est pas un mauvais endroit pour jouer à nos jeux et, historiquement, il s’est très bien entendu avec tous les écosystèmes de jeux. Et Windows 10 ne faisait pas exception.

Actuellement, jouer sur Windows 10 est une très bonne idée (beaucoup mieux que sous MacOS), et bien que votre ordinateur semble ne plus pouvoir gérer les jeux les plus modernes, il est possible d’effectuer quelques petits réglages qui permettent de scratcher quelques FPS.

Avec les étapes suivantes que nous vous laissons ensuite, même le PC le plus ancien remarquera le changement, même si c’est pour gagner du temps pendant que l’industrie des semi-conducteurs revient à la normale.

Voyons-les :

Activer le mode jeu

Le moyen le plus simple et le plus évident d’optimiser les performances de votre PC est peut-être d’activer le mode jeu dans Windows 10. Cette fonction, qui a fait ses débuts dans ce système d’exploitation lors de l’intégration des options Xbox et Windows, arrête les activités en arrière-plan.

C’est-à-dire que les mises à jour, notifications et autres processus inutiles de Windows tentent d’augmenter le FPS dans vos jeux.

Le mode jeu est activé par défaut, mais cela ne fait pas de mal de faire une vérification rapide. Pour cela, allez dans Paramètres (touche Windows + I)> Jeux> Mode de jeu (barre latérale gauche). Vous verrez que dans le panneau de droite, il y a un bouton avec le mode de jeu. Activez-le si ce n’est pas déjà fait.

Désactiver les mises à jour automatiques

Windows 10 met automatiquement à jour votre système d’exploitation et programmera un redémarrage sans votre permission. Bien que cette fonctionnalité ne se déclenche pas souvent, vous ne voulez pas être pris au dépourvu et mettre votre sauvegarde en danger.

Les mises à jour automatiques peuvent non seulement redémarrer Windows sans avertissement, au contraire, le téléchargement de mises à jour en arrière-plan limite votre bande passante (ce qui affecte le ping du jeu).

Quant au redémarrage automatique, il peut être retardé, pas complètement désactivé. Donc, la meilleure chose à faire est de mettre à jour le jeu et de vous redémarrer manuellement, afin de ne pas avoir peur pendant que vous jouez.

Personnaliser le mode d’alimentation

Les options d’alimentation sont ignorées en raison de peu d’effet réel. Mais ce n’est pas vrai, car ce que nous sélectionnons sera ce que notre ordinateur consomme réellement. De très peu, à un peu à tout ce que vous pouvez.

Pour jouer dans les meilleures conditions Nous devons avoir le mode Haute Performance activé, car cela permet au CPU et au GPU d’absorber toute l’énergie dont ils ont besoin pour fonctionner, nous ne leur imposerons donc pas de limites énergétiques.

Pour sélectionner le plan Haute Performance, il vous suffit de mettez le mot Énergie dans le moteur de recherche Windows et sélectionnez Options énergétiquesUne fois là-bas, cliquez à l’endroit où il est indiqué Haute performance, comme vous pouvez le voir sur l’image.

N’oubliez pas que si vous avez un ordinateur portable, il est préférable de changer le mode d’alimentation en fonction de l’utilisation que vous lui en donnez à tout moment, sinon la batterie ne durera que quelques minutes même si vous écrivez dans Word.

Gardez les pilotes graphiques à jour

Que nous ayons Nvidia ou AMD, ce que les deux fabricants conseillent, c’est que les pilotes de notre carte graphique doivent être mis à jour. Ce processus se produit beaucoup plus souvent que nous ne le pensons, et les mises à jour ont tendance à accompagner chaque version majeure.

Pour nous assurer que nous avons les derniers pilotes, nous pouvons avoir ou mettre à jour Windows 10 lui-même, car de gros correctifs arrivent avec Windows Update, ou nous pouvons le faire à la main avec les programmes Nvidia GeForce Experience ou AMD Radeon Software.

Désactiver les effets visuels de Windows 10

Les animations de l’interface graphique peuvent être un frein aux performances de votre PC, vous empêchant ainsi d’obtenir le maximum de FPS dans les jeux exigeants.

Par défaut, les paramètres d’apparence de Windows 10 sont axés sur l’esthétique, les animations harmonieuses et les effets de transition, mais les désactiver est très simple et utile.

Pour cela, Allez dans Propriétés système, cliquez sur Paramètres avancés, et dans Options de performances, cliquez sur Ajuster pour obtenir les meilleures performances. Comme il apparaît dans l’image que nous vous avons laissée ci-dessus.

Fermez les processus inutiles

Fermer les applications et les processus inutiles lorsque nous allons jouer est une tâche de nettoyage super nécessaire, qui est particulièrement visible sur les ordinateurs plus anciens et moins puissants, et la différence peut être de plusieurs FPS.

Pour fermer ces processus, le plus simple est d’ouvrir le gestionnaire de tâches et de les fermer en cliquant sur le bouton Fin de tâche. une fois que nous avons sélectionné celui que nous voulons fermer.

Tout ce que sont les navigateurs, les clients que vous n’exécutez pas, les applications en arrière-plan… les éliminer vous aidera à rendre l’expérience de jeu totalement différente. Et si vous faites partie de ceux qui ont à peine 8 Go de RAM dès que vous l’essayez, vous nous remercierez.

Désinstaller les applications que nous n’utilisons pas

Tout comme la fermeture des applications et des processus inutiles aide, la désinstallation des applications gourmandes également, car plus nous avons d’espace sur le disque dur, meilleurs seront les jeux car l’espace affecte les performances de l’ordinateur en général.

Faire déborder les disques durs de programmes et de fichiers ne convient pas à Windows, qui sert généralement à ordonner les informations afin qu’elles soient plus accessibles.

En outre, la désinstallation des programmes aide également à l’étape précédente, car de cette façon, nous n’aurons pas à mettre fin au processus de cette application que vous n’utilisez jamais mais qui est toujours en arrière-plan.

Sélectionnez le bon GPU lorsque vous jouez à des jeux

Sur les ordinateurs avec plusieurs GPU, vous pouvez spécifier manuellement quelle carte graphique une application/un jeu Windows doit utiliser par défaut pour améliorer les performances.

De cette façon, nous pouvons sélectionnez les graphiques intégrés pour des problèmes tels que regarder des vidéos sur YouTube tandis que pour les jeux, nous sélectionnons la carte graphique dédiée aux jeux vidéo et aux tâches plus exigeantes. Dans l’exemple que nous vous montrons, nous testons avec le jeu Battlefield V.

Pour ce faire, il vous suffit d’aller dans les paramètres Windows et de rechercher les paramètres graphiques. Nous y verrons la sélection des GPU par défaut afin que nous puissions la personnaliser à notre guise : o Energy Saving o High Performance.

Comme vous pouvez le voir, il existe une grande variété de paramètres que notre Windows 10 nous permet d’optimiser le PC à la recherche de meilleures performances sans dépenser d’argent, en touchant simplement les options que le système d’exploitation lui-même nous offre.

En suivant tous nos conseils étape par étape, votre vieux et peu puissant PC remarquera sûrement une certaine amélioration, juste assez pour continuer à traverser la tempête pendant que les usines de semi-conducteurs rattrapent la demande de graphiques.