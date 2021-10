Comment organiser les notes iPhone avec des balises dans iOS 15

L’application Notes d’Apple franchit une nouvelle étape dans iOS 15 avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. Suivez-nous pour découvrir comment organiser les notes iPhone avec des balises, les rechercher, créer rapidement de nouvelles notes dans un groupe de balises, utiliser des dossiers intelligents, etc.

L’application Notes n’a cessé d’évoluer au fil des ans avec des fonctionnalités de plus en plus puissantes. Cette année, iOS 15 et macOS Monterey apportent de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge des balises ainsi que des mentions et une vue d’activité dans les notes partagées.

En particulier pour ceux qui ont beaucoup de notes stockées dans l’application iOS par défaut, la nouvelle fonctionnalité de balises sera très appréciée pour trier et organiser plus facilement votre contenu sur iPhone, iPad et Mac.

Sous iOS 15, ouvrez l’application Notes sur iPhone ou iPad (ou Mac sous macOS Monterey) Ouvrez une note existante ou nouvelle Créez une nouvelle balise en tapant un hashtag « # » suivi de votre texte, par exemple #iOS15 Ajoutez un espace après avoir tapé votre balise pour la compléter (deviendra jaune) Les balises peuvent être placées n’importe où dans une note et être de n’importe quelle taille de police Monterey)

Vous pouvez choisir une catégorie de balises spécifique à afficher, regarder « Toutes les balises » ou rechercher vos notes balisées Dans la vue Toutes les balises, appuyez sur l’icône à trois points dans le coin supérieur droit pour passer à la vue Galerie, sélectionner des notes ou inverser le tri

Lorsque vous regardez une balise spécifique, vous pouvez appuyer sur l’icône à trois points en haut à droite pour obtenir l’option d’affichage de la galerie, sélectionner des notes, modifier le tri ou créer un dossier intelligent (organisé par balises) Et si vous créez une nouvelle note (en bas coin droit) à partir d’une balise spécifique, il inclura automatiquement la balise

À partir de la page principale de l’application Notes, vous avez également un nouveau bouton de dossier modifié dans le coin inférieur gauche qui inclut la possibilité de créer un « Nouveau dossier intelligent » basé sur des balises :



Une chose à garder à l’esprit, une fois les balises ajoutées dans les notes d’iOS 15/macOS Monterey, elles ne seront prises en charge que dans iOS/iPadOS 14.5 et versions ultérieures et macOS 11.3 et versions ultérieures (idem pour les mentions dans les notes partagées).

Si certains de vos appareils n’exécutent pas de logiciel compatible, vous recevrez un avertissement en haut de toutes les notes avec une étiquette.

