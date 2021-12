Comment Oscar Tshiebwe du Kentucky devient l’un des meilleurs rebondeurs de tous les temps

Il est facile de considérer Oscar Tshiebwe comme le type de basketteur que le jeu moderne a essayé d’éliminer. Il n’est pas censé y avoir de place pour un centre de 6’9 qui n’a jamais tenté un tir à trois points en plus de 50 matchs de basket-ball universitaire et a presque trois fois plus de revirements dans sa carrière que de passes décisives. Il a un déficit de hauteur d’au moins quelques centimètres par rapport à la plupart des centres, et il n’a certainement pas les compétences offensives de périmètre que chaque entraîneur exige maintenant de son attaquant de puissance.

Pourtant, dans sa troisième année de basket-ball universitaire et sa première au Kentucky, il devient évident que Tshiebwe est la force la plus dominante du sport. Il est à la fois un retour en arrière et un original dans le jeu : quelqu’un qui joue comme les grands des décennies plus tôt tout en le faisant aussi bien ou mieux que quiconque.

Tshiebwe est venu du Congo aux États-Unis au début du lycée pour poursuivre un avenir dans le basket-ball – un sport qu’il n’avait commencé à pratiquer qu’un an plus tôt. Au Kennedy Catholic de Pennsylvanie, il s’est épanoui dans une recrue cinq étoiles et à la limite de McDonald’s en raison de son cadre imposant et de son moteur non-stop. Il a choisi la Virginie-Occidentale plutôt que le Kentucky et est devenu l’un des meilleurs centres du Big 12 en première année, mais il n’a jamais semblé parfaitement adapté aux schémas défensifs hyper-agressifs de Bob Huggins.

Tshiebwe a décidé de transférer à mi-chemin de sa deuxième saison l’année dernière et a finalement choisi le Kentucky grâce à la relation qu’il a déjà formée avec John Calipari sur la piste de recrutement. Il savait que sa principale responsabilité serait de rebondir. Les Wildcats de l’année dernière ont eu du mal sur les planches – terminant n ° 269 en taux de rebond défensif – malgré le fait qu’ils se targuent de la cinquième plus grande équipe du pays, selon KenPom.

Tshiebwe a essentiellement résolu ce problème par lui-même pour commencer cette saison.

La suprématie rebondissante de Tshiebwe a fait face à son plus grand test de la saison mercredi soir contre Western Kentucky. Les Hilltoppers étaient l’adversaire de remplacement du Kentucky après l’annulation de leur épreuve de force annuelle de décembre avec leur grand rival Louisville en raison de l’épidémie de Covid-19 des Cardinals. L’ouest du Kentucky n’était pas un match facile : ils avaient bouleversé Louisville quelques jours auparavant, et ils avaient un centre de 7’5 à Jamarion Sharp à l’intérieur.

Tshiebwe pourrait-il vraiment détenir le verre contre le plus grand joueur du pays ? S’il te plaît. Alors que le Kentucky remportait une victoire de 95-60, Tshiebwe a présenté l’une des lignes de statistiques les plus remarquables de la saison: 14 points et 28 (!!!) rebonds, attrapant plus de planches que les Hilltoppers à lui tout seul. Sérieusement.

Oscar Tshiebwe a battu le record de la Rupp Arena pour REBS dans un match avec 28, dépassant les 21 de Shaquille O’Neal le 15/02/1990. Sur 11 matchs, il a une moyenne de 15,4 RPG + ses 30,3 REB% sont 1er au basket-ball universitaire (minimum 15 MPG + 10 GP), selon la base de données @DraftExpress pic.twitter.com/D4Js0GZjNh – DraftExpressContent (@DXContent) 23 décembre 2021

À la fin, il a défilé dans le stade avec une pancarte célébrant son grand soir.

C’est le plus grand nombre de rebonds par un joueur du Kentucky depuis 1976 et le plus jamais enregistré par quelqu’un à Rupp Arena – battant un record détenu par nul autre que Shaq. C’est un accomplissement indéniablement impressionnant pour Tshiebwe, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg quand il s’agit de sa ridicule saison de rebond.

Tshiebwe a une moyenne de 16,1 points et 15,5 rebonds par match alors que le Kentucky se prépare à commencer le jeu SEC lors de son prochain match. Il mène le pays en rebond de près de deux par match sur le prochain joueur le plus proche (le centre de l’Utah Valley Fardaws Aimaq) et de 3,5 rebonds par match sur le prochain joueur le plus proche dans une conférence majeure (Kofi Cockburn de l’Illinois).

Tshiebwe est actuellement n ° 1 en termes de taux de rebond offensif et défensif dans le pays

Aucun joueur n’a fait ça depuis Kenneth Faried en 2010-2011, et il jouait dans le Mid-Major Morehead State.

Regarder Tsheibwe cette saison, c’est voir beaucoup de pièces comme celle-ci :

Le basket-ball moderne nous a donné beaucoup d’« arts perdus » au cours des dernières années – l’art perdu du jeu de milieu de gamme ! L’art perdu de l’entrée postale! – mais le rebond existe à un niveau différent. Les joueurs possédant une compétence d’élite dans d’autres domaines du jeu, comme la protection de la jante, la défense des points d’attaque et en particulier le tir à trois points, peuvent être repêchés pour cette compétence. Le rebond, d’un autre côté, ressemble souvent à quelque chose qu’un entraîneur est prêt à sacrifier pour obtenir plus d’autre chose – vitesse, tir, défense de transition, peu importe. Alors que les équipes ont commencé à prendre beaucoup plus de trois, les types de rebonds disponibles ont changé. Les gardes affichent souvent des nombres de rebonds plus importants maintenant, car les trois ratés ont tendance à voyager plus loin lorsque le fer cliquette, dépassant les géants dans la peinture.

Le rebond a toujours été plus que la hauteur. Dennis Rodman nous l’a appris. Si Tshiebwe est un peu petit pour un centre, il ne manque certainement pas de taille : il a une envergure monstrueuse de 7’4 et un solide cadre de 255 livres. Le plus gros avantage de Tshiebwe est son énergie. Il est tout simplement infatigable sur le verre, semblant posséder un sixième sens pour savoir où le ballon va rebondir, puis avoir la force et la ténacité pour se tailler suffisamment d’espace pour le saisir une fois qu’il sera disponible. Ce moteur ne se limite pas au verre : Tshiebwe court le sol dur en transition, il s’assure d’avoir un contact sur les écrans à la fois sur et hors du ballon, et il peut couvrir le terrain rapidement lors de ses rotations défensives quand il en a besoin.

Mais le rebond. Le rebond est vraiment marquant. Vous vous souvenez quand nous avons mentionné que le Kentucky avait lutté contre le verre la saison dernière? Tshiebwe a déjà plus de rebonds (170) en 11 matchs que le leader du Kentucky la saison dernière (le choix de première ronde Isaiah Jackson) en 25 matchs. Il a plus de rebonds offensifs cette année que quatre équipes entières !

Oscar Tshiebwe a 64 rebonds offensifs cette saison. Aucun autre joueur de la NCAA n’en a plus de 50, et Oscar a plus de 4 équipes entières. – Hoops Insight (@HoopsInsight) 23 décembre 2021

Son taux de rebond offensif de 24% serait le plus élevé depuis le début de la base de données de KenPom en 2003-2004. S’il termine la saison avec une moyenne de 15 rebonds par match, il sera le premier basketteur universitaire masculin à le faire depuis 1980.

Le Kentucky est maintenant n ° 1 pour les rebonds offensifs et parmi les 25 meilleurs pour les rebonds défensifs. Les Wildcats ne prennent toujours pas beaucoup de trois – ils sont n ° 344 sur 358 équipes au taux de trois points – mais toutes les possessions supplémentaires que Tshiebwe aide à obtenir le compensent. Les Wildcats sont jusqu’à la 11e place du classement général d’efficacité de KenPom et commencent tranquillement à ressembler à une menace pour le Final Four après leur défaite contre Duke et une défaite choquante à Notre Dame plus tôt ce mois-ci. À l’heure actuelle, Tshiebwe est n ° 2 dans la métrique nationale du joueur de l’année de KenPom.

Les équipes de la NBA veulent que leurs centres espacent le sol, s’élèvent au-dessus du bord pour les blocs, pour pouvoir battre une double équipe avec leur passe lorsque leur gestionnaire de balle est piégé en sortant du pick-and-roll. Ce n’est pas le jeu de Tshiebwe. Au lieu de cela, Tshiebwe n’arrête tout simplement jamais de venir pour la foutue balle, et même un gars de 7’5 ne l’empêchera de l’obtenir.

Tshiebwe aura l’occasion de prouver qu’il peut être un joueur de la NBA, qu’il soit repêché au premier tour ou non. Réduisez sa compétence d’élite si vous le souhaitez. Oscar Tshiebwe continue.