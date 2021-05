Comment OTT sera la nouvelle plateforme publicitaire permettant aux annonceurs d’atteindre leurs consommateurs

Le rythme des progrès technologiques offre aux annonceurs la possibilité unique de sélectionner la géographie, la démographie, le comportement et d’autres données de première et de tierce partie pour un ciblage de précision.

Par Ashvin Vellody et Monika Bagchi

Comme dans de nombreuses industries, la technologie a joué un rôle clé pour les annonceurs pour tirer parti de la plate-forme OTT et la pandémie a encore accéléré ce phénomène. Pendant le verrouillage au milieu des préoccupations concernant une distance sociale adéquate, les productions d’émissions de télévision ont été interrompues et les cinémas ont été fermés. Bien qu’il y ait eu une baisse des revenus globaux du secteur indien du M&E (Media & Entertainment), les jeux numériques et en ligne ont connu une croissance. Les dépenses consacrées aux médias numériques ont dépassé la presse écrite et les jeux en ligne ont dépassé les divertissements filmés; cela a incité les annonceurs à augmenter leurs dépenses sur les plateformes OTT. Alors que la télévision est restée le segment le plus important, la publicité à la télévision a pris un coup dur, les volumes publicitaires ayant fortement chuté pendant le verrouillage. La publicité numérique est restée stable, les annonceurs traditionnels augmentant leurs dépenses sur les canaux numériques.

Voici quelques tendances clés qui ont conduit les annonceurs à choisir de plus en plus les plateformes OTT –

Du contenu, du contenu partout

Les joueurs OTT ont amassé des bibliothèques de contenu qui pouvaient être consultées à tout moment, n’importe où. La plupart des entreprises de S&E ont créé une plate-forme OTT parallèle où leurs produits étaient disponibles au format numérique. Les utilisateurs n’ayant que l’embarras du choix, il y avait une nouvelle génération de convertisseurs OTT de masse. Une poussée de contenu régional a encore stimulé la croissance. Les frontières entre les contenus régionaux, nationaux et internationaux se sont rapidement estompées, rendant tous les types accessibles sans effort sur OTT. La réaction en chaîne a été provoquée par de grandes maisons de production diffusant du contenu et du cinéma exclusivement sur OTT. Avec le public affluant vers OTT comme mode de consommation préféré, il n’est pas surprenant que les spécialistes du marketing et les annonceurs aient commencé à considérer OTT comme un canal clé pour atteindre leur public et être avec eux sur leur support de préférence.

C’est la technologie numérique

Le rythme des progrès technologiques offre aux annonceurs la possibilité unique de sélectionner la géographie, la démographie, le comportement et d’autres données de première et de tierce partie pour un ciblage de précision. Le potentiel de personnalisation et de personnalisation des publicités thématiques basées sur le concept de plate-forme de données client est très impactant. Grâce à la technologie, le profilage de l’utilisateur est suffisamment précis pour placer la publicité la plus pertinente dans le contenu le plus attrayant pour le client le plus potentiel. L’engagement étant désormais une voie à double sens, les annonceurs peuvent penser stratégiquement aux clients – en tant qu’ambassadeurs de marque, influenceurs, collaborateurs et innovateurs dans leurs modèles d’engagement. L’OTT et l’infrastructure numérique permettent aux annonceurs d’élargir leur champ d’action pour un engagement plus collaboratif. Le résultat est des bannières QR (réponse rapide), des publicités en réalité augmentée, un marketing omnicanal, une vue 3D et une IA pour la personnalisation prédictive.

En outre, dans OTT, puisque la technologie permet de vérifier et d’autoriser le contenu, il existe un degré plus élevé de contrôle de la qualité et une meilleure adhésion au positionnement et à la sécurité de la marque. Les publicités intégrées dans des contenus inappropriés tels que des vidéos extrémistes peuvent nuire gravement à la réputation de la marque et peuvent être mieux contrôlées à l’aide des technologies numériques.

Enfin, les innovations technologiques numériques ont permis un retour d’information en temps réel sur les performances. Les annonceurs sur les plates-formes OTT peuvent suivre les vues et chaque clic, ce qui rend la mesurabilité plus granulaire et en temps réel. Il présente à l’entreprise beaucoup plus d’options pour effectuer des tests cibles, modifier les créations, utiliser différentes langues, acheter des impressions limitées et modifier instantanément l’allocation du budget en fonction des réactions des spectateurs. En un mot, la technologie permet aux annonceurs sur OTT de cibler une plus grande efficacité et une réduction des coûts.

Tant que la voie est tracée, des défis demeurent; les plateformes doivent continuer à investir dans la technologie et construire rapidement un écosystème publicitaire robuste. Peu d’acteurs ont tiré parti des technologies publicitaires de la nouvelle ère telles que les plates-formes de données client (CDP) et les plates-formes de gestion de données (DMP) et d’autres outils de mesure tiers. L’autre défi flagrant d’OTT est toujours un paysage fragmenté et le manque de directives communes et de normes industrielles de normes de mesure unifiées. Différentes mesures sont suivies dans le monde OTT, ce qui entraîne un manque de normalisation, d’uniformité et de transparence.

Alors, que nous réserve l’avenir? Dans les mois à venir, nous verrons les annonceurs adopter une approche hybride comprenant un marketing de masse utilisant les canaux traditionnels ainsi qu’un marketing hyper localisé et ciblé utilisant des supports numériques tels que l’OTT.

Le portefeuille publicitaire pour les spécialistes du marketing contiendra donc un mélange des deux mondes, OTT offre aux annonceurs des avantages uniques pour personnaliser et cibler leur message, obtenir des commentaires et mesurer le retour sur investissement de manière plus claire. La meilleure façon d’avancer pour les marques est d’avoir des plans d’exécution spécifiques basés sur la force de chaque plate-forme, en gardant l’expérience client au cœur.

Les auteurs sont Ashvin Vellody, associé et Monika Bagchi, directrice, Deloitte India. Les opinions exprimées sont personnelles.

