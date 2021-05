Comment oublier un réseau Wi-Fi sur votre téléphone Android

Le Wi-Fi est largement disponible dans presque tous les coins du monde. Nous avons soif d’Internet et nous nous connectons aux réseaux Wi-Fi n’importe où, qu’il s’agisse de centres commerciaux, de lieux de travail ou de cafés. En conséquence, la plupart d’entre nous se retrouvent souvent avec une foule d’anciens réseaux sur nos téléphones. Pour effacer les anciens réseaux inutilisés, vous pouvez simplement les oublier sur votre smartphone Android.

Comment oublier individuellement les réseaux Wi-Fi sur Android

Il existe deux façons de supprimer les réseaux enregistrés de votre téléphone. Vous pouvez soit oublier les réseaux sélectionnés individuellement ou réinitialiser tous les réseaux de l’appareil en une seule fois. Pour ce guide, nous avons utilisé un smartphone sous Android 10. Si vous cherchez à supprimer un ou deux réseaux, vous devrez localiser les paramètres réseau et Internet et oublier chacun un par un. Voici ce que vous devez faire:

Dirigez-vous vers votre téléphone paramètres réseau et Internet.

Robinet Wifi pour accéder aux réseaux enregistrés de votre téléphone.

Source: Namerah Saud Fatmi / Android Central Appuyez et maintenez le nom du réseau que vous souhaitez Oubliez. Un petit menu déroulant apparaîtra. Robinet Oublier pour supprimer le réseau Wi-Fi de votre liste. Votre téléphone Android supprimera toutes les données liées au réseau.

C’est tout ce qu’on peut en dire! Si vous avez un tas de réseaux en stock et que vous voulez une table rase, il existe également un moyen de supprimer en bloc.

Comment oublier plusieurs réseaux Wi-Fi sur Android

Pour une suppression massive de tous les réseaux Wi-Fi enregistrés, vous devrez accéder aux paramètres du système. Être averti; cette méthode réinitialisera tous les paramètres réseau, y compris le Wi-Fi, les données mobiles et Bluetooth. Voici comment procéder après avoir ouvert les paramètres généraux:

Robinet Système dans le menu des paramètres généraux.

Source: Namerah Saud Fatmi / Android Central Tap Réinitialiser les options. Pour effacer tous les réseaux simultanément, appuyez sur Réinitialiser le Wi-Fi, le mobile et le Bluetooth.

Enfin, pour confirmer la réinitialisation groupée, appuyez sur Réinitialiser les options.

Source: Namerah Saud Fatmi / Android Central

Ne prenez pas à la légère l’effacement de tous les paramètres réseau en masse. Ce choix supprimera également tous les autres réseaux à l’exception des noms Wi-Fi enregistrés. Bien que l’ajout de périphériques Bluetooth familiers puisse être assez facile, vous ne voudriez pas perdre vos paramètres de réseau mobile et rester coincé dans une ornière! Bien qu’il soit réparable, c’est un problème inutile à subir.

Nettoyez vos réseaux

Il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour commencer à nettoyer les réseaux supplémentaires que vous n’utilisez plus. À des fins de nettoyage de printemps, vous devez toujours choisir la première méthode et oublier les réseaux Wi-Fi qui ne sont plus pertinents ou accessibles à votre appareil Android un par un. Cela garantit que vous ne supprimez pas accidentellement les réseaux des endroits que vous fréquentez. Pourtant, si vous voulez le nettoyer, il y a toujours l’option aller grand ou rentrer à la maison.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Affaire Ace

Les meilleurs étuis Motorola One 5G Ace

Le Motorola One 5G Ace est là, offrant de nombreuses spécifications et fonctionnalités à un prix raisonnable. Que vous ayez déjà le téléphone ou que vous envisagiez de l’acheter bientôt, voici les meilleurs étuis que vous pouvez obtenir!