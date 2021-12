Comment ouvrir des coffres-forts dans Fortnite Chapter 3: Tous les emplacements de coffre-fort

Dans Fortnite Chapter 3, les coffres sont de retour et, comme les saisons précédentes, vous pouvez les ouvrir pour trouver de grandes caches d’armes et de butin. Cependant, vous ne pouvez pas le faire seul. Vous devrez travailler avec votre équipe pour ouvrir un coffre-fort et profiter des récompenses enfermées à l’intérieur. Voici comment ouvrir des coffres-forts dans Fortnite, ainsi que les sept emplacements de coffres-forts au lancement du chapitre 3, saison 1.

Comment ouvrir des coffres-forts dans Fortnite

Il y a sept coffres à Fortnite, et ils sont nommés à juste titre Seven Vaults, apparemment parce qu’ils appartiennent à The Seven. Pour entrer dans un coffre-fort, vous devrez jouer dans un mode de jeu autre que les files d’attente en solo, car tous les coffres-forts nécessitent au moins deux joueurs pour s’ouvrir.

Rassemblez votre équipe pour ouvrir un coffre-fort.

Lorsque vous tombez sur un coffre-fort, vous ne pouvez rien faire d’autre que de faire en sorte que toute votre équipe reste près de lui. Cela signifie que que vous soyez en duos, en trios ou en escouades, vous aurez besoin de toute l’équipe pour coopérer. Une fois que vous vous êtes réuni, le coffre-fort se déverrouillera et s’ouvrira lentement. C’est un peu bruyant, et tous les coffres sont situés dans Seven Outposts et gardés par des PNJ non hostiles – des gardiens apparents qui travaillent pour The Seven. Ne tirez pas sur ces gardiens, car ils ne vous dérangeront pas même si vous ouvrez le coffre-fort.

Au lieu de cela, vous voudrez simplement faire attention aux joueurs ennemis, car ils sont beaucoup plus susceptibles de perturber vos chances de récolter les fruits. Une fois que toute votre équipe est proche et que la porte du coffre-fort s’ouvre, vous trouverez à l’intérieur plusieurs coffres Seven, qui, comme les coffres Henchmen des saisons précédentes, contiennent plusieurs objets chacun et souvent certains des meilleurs butins du jeu.

Vraisemblablement, chacun des coffres appartient à un membre différent de The Seven.

Sur la carte ci-dessus, vous pouvez voir les emplacements exacts des sept coffres-forts de l’île de la saison 1 pour le chapitre 3. N’oubliez pas qu’une fois que vous aurez atterri à l’un de ces avant-postes, vous voudrez vous diriger vers le bâtiment et en bas pour vous retrouver devant un caveau.

Que vous soyez nouveau sur Fortnite ou tout simplement nouveau sur cette île, nous avons une couverture continue pour vous aider à vous mettre à jour. Découvrez les nouveautés du chapitre 3 de Fortnite ici et parcourez le pass de combat complet du chapitre 3, saison 1 avant de l’acheter ici.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.