Comment ouvrir le coffre-fort de l’appartement ⋆ 10z viral

La manipulation du temps, la collecte d’informations sur les ennemis et la résolution d’énigmes sont quelques-unes des principales caractéristiques de Boucle de la mort. Tout au long du jeu, les joueurs seront confrontés à des mystères complexes, à des combats difficiles et même à des questions triviales. Les secrets à découvrir commencent tout de suite au fur et à mesure que les joueurs avancent dans la mission d’ouverture de Deathloop.

Bien qu’il y ait beaucoup d’énigmes dans Deathloop, certaines d’entre elles peuvent être résolues en continuant simplement à jouer au jeu. Accomplir les missions principales guidera les joueurs dans la résolution d’une bonne partie des mystères du jeu. Par exemple, le processus d’ouverture de la porte mystérieuse à Updaam et de déverrouillage du coffre-fort dans l’appartement de Colt sera révélé au fur et à mesure que l’histoire progresse.

Le coffre-fort de Colt’s Apartment peut être ouvert tôt dans le jeu le premier jour. L’appartement est situé à Updaam et est accessible en entrant par la fenêtre ouverte. Le coffre-fort à l’intérieur nécessitera un code du bureau de sécurité d’AEON. Malheureusement, au moment où Colt a le code et revient, le contenu du coffre-fort est volé par Julianna. Combattre Julianna et recommencer la boucle permettra à Colt de saisir le LPP dans le coffre-fort en premier. Le LPP n’est pas une arme comme le veut Colt, mais plutôt un document de protocole pour rompre la boucle.

Déverrouiller le coffre-fort de l’appartement de Colt dans Deathloop

Au cours de la première mission, Le jour le plus long, les joueurs pourront trouver le code sécurisé et l’ouvrir. Après avoir pris connaissance de la boucle temporelle, Colt devra se rendre au bureau de sécurité d’AEON à Fristad Rock à la recherche du LPP. Il y a des ennemis à combattre ou à se faufiler à l’extérieur du bureau. Colt doit aller au fond du bureau et utiliser le Hackimajig sur l’antenne pour ouvrir la porte. À l’intérieur, il y a un document épinglé sur le bureau qui dit que le bureau de sécurité est en fait le bureau de Colt et que le LPP est dans son coffre-fort à l’appartement.

Colt devra ensuite retourner à l’appartement à Updaam et lire la note laissée par Julianna dans le coffre-fort. Une conversation entre Colt et Julianna va commencer, et elle explique qu’elle envahit Updaam et a verrouillé les tunnels. Le signal de diffusion juste à l’extérieur de l’appartement peut être piraté pour rouvrir les tunnels, mais Julianna se présentera pour se battre. Les joueurs peuvent soit la fuir et se diriger vers les tunnels, soit rester et la vaincre.

Julianna aura probablement des éternalistes avec elle et se téléportera entre les toits. Il est plus facile de vaincre Julianna lorsque Colt est sur un terrain plus élevé, donc les joueurs doivent déclencher un assaut complet une fois qu’elle est sur les toits inférieurs. Après l’avoir vaincue ou en cours d’exécution, la boucle peut être redémarrée afin que Colt puisse récupérer ce qui est dans le coffre-fort avant Julianna. Le LPP à l’intérieur du coffre-fort décrit les visionnaires et comment rompre la boucle. L’ouverture du coffre-fort de Colt’s Apartment est une partie importante de Deathloop que les joueurs ne peuvent pas manquer.

Boucle de la mort est maintenant disponible pour Playstation 5 et PC.

