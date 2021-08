Comment overclocker votre ordinateur avec un processeur Intel ou AMD | La technologie

Vous avez sûrement entendu parler de l’overlocking et de la façon dont il rend votre processeur plus rapide, obtenant de meilleures performances sans dépenser d’argent. Mais la vérité est que pour y parvenir, vous devez être très clair sur la façon dont cela est fait et c’est pourquoi nous allons vous aider.

La vitesse de l’horloge CPU (Central Processing Unit) est la vitesse à laquelle le fonctionnement global de l’appareil sera. Selon le type de processeur dont nous disposons, nous pouvons augmenter la vitesse d’horloge avec quelques ajustements au sein de l’ordinateur. C’est ce que l’on obtient en overclockant un processeur.

C’est-à-dire qu’en augmentant la vitesse d’horloge, le processeur devient plus rapide et donc le les performances sont améliorées dans tous les paramètres du PC.

Ce processus, en plus d’obtenir de meilleures performances globales, nous le ferons sans toucher à quoi que ce soit de physique sur le processeur, ce qui est également important, car toutes les modifications sont par logiciel.

Conditions

Comme vous l’avez lu précédemment, nous dépendons du processeur que nous devons pouvoir overclocker. Ce que nous avons besoin, c’est qu’il soit déverrouillé comme dans tous les processeurs Intel qui se terminent par K et X, comme un Core i9-9900K.

Mais tout n’y reste pas, même s’il est déverrouillé, nous devons nous assurer que le la carte mère prend en charge l’overclocker. La raison est qu’en rendant ce système au processeur, sa consommation d’énergie sera plus élevée et les modules de tension régulière doivent résister à cette nouvelle situation.

Si vous avez un processeur AMD, il sera presque certainement déverrouillé car dans la grande majorité c’est le cas, il est donc facile de l’overclocker. Par exemple, les processeurs Ryzen sont tous optimaux pour effectuer ce changement.

Nous devons également avoir un système de refroidissement qui fonctionne bien et le rendre efficace. Bien que nos composants résistent à l’overclocking, car ils consomment plus d’énergie, le chauffage augmente, il est donc pratique que la ventilation fonctionne de la meilleure façon possible pour ne pas avoir de problèmes.

Dans le cas où votre CPU a déjà quelques années, il faut savoir que ce système raccourcit légèrement la durée de vie du processeur, vous devez donc peser si cela vous compense ou non. Si votre matériel est sous garantie, ce système vous le fera perdre, même si comme il peut être retiré, il est normal de ne pas l’envoyer au service technique avec l’overclock en fonctionnement.

Overclocking sur Intel

Une fois que nous connaissons les exigences et tout ce que ce système provoque, il est temps de voir comment nous pouvons le faire sur les processeurs Intel.

Au lieu d’entrer dans le BIOS, où sont basés de nombreux tutoriels d’overclocking, nous allons tout faire à partir du programme Utilitaire de réglage extrême d’Intel, un logiciel explicitement conçu pour les processeurs Intel.

Nous téléchargeons le logiciel puis procédons à son installation. Dans ce même lien, nous pouvons voir une liste des processeurs compatibles. Maintenant qu’il est installé, nous devons le démarrer pour faire un test du système, pour déterminer les performances et la température du processeur. Passons à l’option Test de stress qui est sur le côté gauche, nous sélectionnons Test de contrainte du processeur et nous l’exécutons pendant une heure pour que l’application collecte des informations. Si le PC était à plus de 80 degrés, vous devriez repenser à améliorer le refroidissement ou à ne pas overclocker. Si, par contre, vous n’avez pas dépassé ce montant, vous n’aurez aucun problème à avancer.

Dans le programme, nous verrons comment il existe une section Paramètres de réglage où nous pouvons utiliser les curseurs pour obtenir augmenter la vitesse du processeur.

Nous allons progressivement augmenter ces vitesses et refaire le test d’endurance, pour savoir quelle est la limite de notre processeur et ainsi l’ajuster au mieux.

Bien que vous puissiez modifier la tension de chaque noyauC’est quelque chose que nous ne recommandons pas, sauf si vous êtes un utilisateur très expert, car cette partie est très délicate et nous pouvons endommager le processeur de manière irréversible si nous commettons une erreur.

Une fois il l’augmentation de la vitesse est équitable avec le test d’enduranceC’est-à-dire que nous ne sommes pas au-dessus de 80 degrés et que nous avons gagné en performance, il est temps de quitter le programme, d’essayer un jeu puissant auquel nous jouons régulièrement et de commencer à remarquer l’évolution.

Overclocking chez AMD

Heureusement, AMD dispose également de son propre outil d’overclocking appelé Maître Ryzen, qu’ils recommandent pour les processeurs Ryzen à partir de 2017.

Ce logiciel est très similaire à ce que nous avons vu d’Intel offrant même des instructions similaires.

Nous téléchargeons Ryzen Master et procédons à son installation. Maintenant, nous devons faire un test d’effort intégré à l’application. A noter que de nombreux processeurs AMD Ryzen disposent d’un refroidisseur Wraith, ce qui n’est pas suffisant pour l’overclocking. Si tel est votre cas, vous devriez mettre plus de ventilation ou ne rien faire dont nous parlons. Si nous respectons la prémisse d’être en dessous de 80 degrés dans le test, il est temps d’overclocker à partir de la Vue de base de l’application, déplaçant l’horloge du processeur de la même manière que nous l’avons fait avec l’Intel. Nous devons changer de Mode de contrôle par défaut sur Manuel afin que nous puissions régler nous-mêmes les vitesses. La différence avec l’outil Intel est que dans ce cas les multiplicateurs ne sont pas augmentés, sans nous augmentons la vitesse de 50-100 Mhz. Une fois que nous avons fini, nous cédons Appliquer Et n’oublions pas qu’il faut passer le test à chaque fois que l’on fait varier quelque chose pour savoir où l’on se situe par rapport à la température et aux performances du processeur, en cliquant sur Tester. Comme ces paramètres varient, si l’on passe au Vue avancée, nous nous rendrons compte que nous avons toutes les informations beaucoup plus en détail, devenant quelque peu déroutantes pour les regards inexpérimentés.

Une chose sur laquelle nous devons être clairs, c’est que cet overclocking AMD disparaît dès que nous redémarrons ou fermons le système, donc quand nous revenons, nous devons le refaire. Oui, nous pouvons créer un profil, de sorte que nous entrons simplement dans Ryzen Master, nous pouvons charger directement les paramètres que nous avons établis.

Maintenant que vous savez comment overclocker à la fois Intel et AMD, il est temps de décider si c’est ce que vous recherchiez pour gagner en performances ou, si, au contraire, vous n’allez pas risquer quelque chose de plus de vitesse supplémentaire. En ce moment cela dépend de chacun d’entre vous, puisque les informations dont vous disposez déjà.