Comment P12 pour George Russell en France donne de l’espoir à Guenther Steiner

Guenther Steiner a déclaré que la course de George Russell à la P12 en France devrait fournir quelque chose à atteindre au sein de Haas, ajoutant que “la détermination vaut quelque chose”.

Russell a emmené une voiture Williams en difficulté en Q2 à chaque course cette saison et, dans une course où les 20 pilotes ont terminé, le Britannique s’est remis d’un mauvais départ pour terminer P12 – quelque chose qu’il a décrit plus tard comme sa “meilleure course de tous les temps” en conduisant. pour Williams.

Mick Schumacher, quant à lui, a établi un temps assez bon pour la Q2 pour la première fois de sa carrière en Formule 1 dans le backmarking Haas – bien qu’avec la mise en garde que son accident en Q1 a empêché les pilotes de s’améliorer lors de leurs premières tentatives au Paul Ricard.

Steiner n’a pas tardé à faire l’éloge du pilote Williams, aux côtés des efforts de Schumacher en qualifications.

“George a fait du bon travail pour se mettre en position de terminer 12e et de nous dépasser au championnat”, a déclaré Steiner, après que Williams ait dépassé Haas dans le championnat des constructeurs, cité par Motorsport Week.

“Mais si vous enlevez la bonne chose, qui d’autre a pensé il y a une semaine ou deux semaines que Williams pourrait terminer 12e devant une Ferrari et deux Alfa Romeo et ainsi de suite ?

« Donc, je ne vois aucun intérêt à ce que nous ne pensions pas que nous pourrions également le faire.

“Regardez la performance de qualification de Mick – tout le monde a été surpris.

« Évidemment, cela s’est terminé comme cela s’est terminé, mais même sur ce tour [where he crashed] il allait fort, et beaucoup de gens sont venus vers moi et m’ont dit ‘Wow, d’où vient ce tour, ce tour ?’ Parce que comparé aux autres, c’était un bon tour.

Haas a déclaré ouvertement que sa saison 2021 n’avait pas été son objectif principal dès le départ, mais qu’il mettait plutôt ses ressources dans sa voiture 2022 avec des changements de réglementation radicaux à venir à la fin de la saison.

Avec la performance de Russell en France, le directeur de l’équipe Haas a pris courage et pense que son équipe peut viser à réaliser des performances similaires cette saison.

“Cela me donne aussi la conviction que cela peut être fait si vous faites beaucoup d’efforts, et George est maintenant dans la troisième année de cette situation et il continue à pousser”, a déclaré Steiner. « Cela signifie que la détermination vaut quelque chose.

“Je respecte donc ce qu’ils ont fait car cela a été fait dans des circonstances où pas 10 voitures ont abandonné, tout le monde est arrivé à l’arrivée.

“Mais aussi ça m’encourage à dire à mes gars : ‘Les gars, tout est possible’.”

