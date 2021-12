Comment parfumer votre table de Noël

Donnez à votre maison un esprit festif (Photo : Floral Street)

Qu’est-ce que le scaphandre parfumé ?

Une façon amusante de créer une ambiance, une atmosphère et un plaisir sensoriel.

Cela implique de combiner différents parfums dans un espace domestique pour améliorer ou manipuler la « sensation » de la pièce.

Vous pouvez le faire pour que quelque chose ressemble plus à l’été (si vous voulez tromper l’esprit pendant la saison sombre), ou vous pouvez faire ressortir le meilleur de l’hiver et de Noël en concevant le parfait parfum de festival.

Michelle Feeney, fondatrice de la marque de parfums durables Floral Street, a déclaré à Metro.co.uk : « Scent-scaping est l’endroit où vous pouvez définir les espaces et le temps avec le parfum comme une forme d’expression créative et un moyen efficace d’insuffler une nouvelle vie à votre maison.

« Le parfum peut vous aider à « zoner », à diviser votre journée et à refléter ce que vous voulez ressentir.

« Cela peut créer des distinctions claires entre les activités, les heures et les humeurs. Les parfums que vous choisissez pour compléter vos espaces peuvent avoir un impact sur votre bien-être en aidant à équilibrer votre esprit, à améliorer votre concentration, à réduire le stress et à introduire des moments de soins personnels.

À Noël, la diffusion d’odeurs peut fonctionner autant comme un doux coup de pouce au bien-être qu’elle peut ajouter du style et de l’éclat à une pièce.

Lorsque vous accueillez des invités pour de la nourriture ou des boissons, ce n’est jamais une mauvaise chose.

Ajoutez à l’ambiance en utilisant stratégiquement le parfum (Photo: Floral Street)

Comment parfumez-vous ?

Il ne s’agit pas simplement d’allumer une bougie et d’espérer le meilleur – la détection des parfums est stratégique.

Michelle dit que c’est facile – il vous suffit de considérer les parfums qui créeront l’ambiance que vous recherchez.

« Disposez des produits parfumés dans votre maison pour créer différentes ambiances », dit-elle.

Cela pourrait prendre la forme d’une combinaison de bougies, d’un diffuseur, d’une brume d’ambiance et même de vraies fleurs.

» J’allumerai notre bougie Floral Street Lady Emma dans mon couloir, donc quand ma famille et mes amis arrivent, j’ai l’impression qu’on leur a donné un énorme bouquet de fleurs « , ajoute Michelle, démontrant que la détection des parfums peut avoir lieu partout dans le domicile.

Elle poursuit : « En mettant un diffuseur de vanille dans la salle à manger, on crée une atmosphère de retour aux sources et réconfortante.

« Alors j’aime une sensation lumineuse et lumineuse dans ma cuisine, alors je vais brûler des bougies au pamplemousse qui apportent un optimisme optimiste pendant que je prépare le repas de Noël. »

La cannelle et la vanille sont une combinaison classique de parfums de Noël, ce qui pourrait être un bon point de départ si vous souhaitez associer des parfums de manière traditionnelle, mais Michelle dit que cela peut être tout ce que vous voulez.

Mais attention à ne pas en faire trop, surtout si vous mangez.

« L’odeur et le goût des repas comme un rôti de Noël suffisent à eux seuls, vous devez donc placer vos bougies là où le beau parfum complète l’espace et ne le concurrence pas », explique Michelle.

« Vous pouvez les placer sur le côté pour parfumer délicatement la pièce ou les éclairer plus tôt dans la journée pour un arôme subtil pour l’arrivée de vos invités.

« Le parfum d’intérieur ne devrait pas être trop puissant et devrait améliorer votre espace et la façon dont vous voulez vous sentir.

« Je place souvent deux bougies ensemble, ou un diffuseur et une bougie. »

Si les vibrations grillées sont ce que vous aimez à Noël, peut-être qu’un parfum boisé comme Floral Street Santal Diffuser conviendrait à vos goûts.

Plus : Noël



L’odorat n’est pas un sens à négliger à une époque où notre goût est surchargé par la nourriture de Noël à gogo.

En fait, les odeurs peuvent affecter la façon dont nous expérimentons la nourriture, la cannelle étant l’exemple classique – vous pouvez la « goûter » parce que vous sentez l’arôme.

Michelle déclare : » L’odorat est le déclencheur le plus puissant pour les souvenirs et lorsque vous voulez en créer de nouveaux et créer une certaine ambiance, le parfum est une belle façon d’améliorer et de vous souvenir de ce moment.

« Offrir un souvenir parfumé à chaque couvert peut créer un souvenir durable d’une occasion spéciale avec la famille et les amis. »

La prochaine fois que vous rencontrerez le parfum que vous choisissez pour votre parfum festif, vous serez probablement ramené à l’heureux souvenir, ce que nous pouvons tous apprécier davantage.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Lush sort enfin une bougie parfumée Snow Fairy



PLUS : L’histoire des parfums emblématiques de la marque de bougies de luxe Diptyque



PLUS : Qu’est-ce que le « scent-scaping » et comment y parvenir ?

Recevez chaque semaine toutes les actualités immobilières, les fonctionnalités et les conseils indispensables de Metro.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();