Comment parier entre les Golden State Warriors, leaders de la NBA, et les Phoenix Suns

Un véritable affrontement de titans a lieu mardi soir à Phoenix lorsque les Suns accueillent les Golden State Warriors.

Les 17-3 Suns ont remporté un nombre incroyable de 16 matchs consécutifs depuis le début de la saison 1-2. Pendant ce temps, les Warriors détiennent un record de 18-2, le meilleur de la ligue, avec une séquence de sept victoires consécutives. Quelque chose doit céder entre ces deux puissances occidentales dans ce qui pourrait potentiellement être un aperçu de la finale de la conférence.

Jouant à domicile et après deux jours de repos, les Suns sont favoris à 3,5 points sur Tipico Sportsbook. Ils entrent également dans le jeu avec l’un des joueurs les plus chauds de la NBA à Devin Booker. Au cours des sept derniers jours, seul LeBron James a marqué en moyenne plus de points que les 32,3 de Booker. Au cours de cette période de trois matchs pour Booker, il tire à 56% à la fois sur le terrain et sur trois points, tout en prenant six trois par match.

Golden State, d’autre part, a le favori MVP Stephen Curry, qui a été chaud depuis… eh bien, toute la saison. La moyenne de 28,6 points de Curry est à égalité avec Kevin Durant pour le premier rang des marqueurs de la ligue mardi, et il fait environ six trois par match. Collectivement, les Warriors réalisent un record de 15,2 trios par match avec 36,8% de tirs, bon pour le cinquième meilleur.

Ils défendent également, détenant une note défensive de 99,4, la meilleure de la ligue. Combiné avec leur cote offensive au deuxième rang, ils mènent la ligue en cote nette. En termes simples, cette équipe de Golden State rappelle leurs équipes de championnat du passé récent, en ce sens qu’elles marquent bien et défendent.

Mais ces guerriers sont jeunes et en grande partie non testés en tant que groupe. Il n’y a pas beaucoup de restes des équipes de championnat à part Curry, Draymond Green et Andre Iguodala. Leurs deuxième à quatrième meilleurs marqueurs, Andrew Wiggins, Jordan Poole et Damion Lee ont cumulé cinq matchs éliminatoires entre eux, tous appartenant à Wiggins. Ce groupe retourne également trop le ballon, avec une moyenne de 16,1 en équipe, au troisième rang de la NBA.

Je pense que cette dynamique donne aux Suns un léger avantage pour gagner à domicile. Ce n’est pas comme s’ils étaient statistiquement à des années-lumière de Golden State. Les Suns ne sont qu’à deux places des Warriors en termes de score net et de pourcentage de trois points, et ils retournent beaucoup moins le ballon. Cela compte quand on considère qu’ils sont légèrement en avance sur Golden State en possessions par 48 minutes.

Phoenix est également plus récemment testé au combat dans son ensemble, sortant de la place de la finale de la NBA la saison dernière. Cela n’a peut-être pas beaucoup d’importance dans la plupart des matchs de la saison régulière, mais dans un match télévisé à l’échelle nationale entre des équipes avec les meilleurs records de la NBA, qui sera certainement anticipé par les joueurs et les fans des deux côtés, l’atmosphère à Phoenix pourrait être électrique. Je pense que ce match reste serré et se résume peut-être à un coup final, donc je vais prendre Golden State pour couvrir l’écart, mais je vais avec Phoenix sur la ligne d’argent. Et j’aime le plus sur 221,5 points au total.

Choix : Les Suns gagnent (-150), les Warriors couvrent +3,5 (-115), Plus de 221,5 (-112)

