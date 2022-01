Comment parier la toute première semaine 18 et prévisualiser les jeux de conséquence

Pour la dernière semaine de la saison régulière, Warren et Joe répartissent les matchs les plus importants, notamment Chiefs-Broncos (12h00), 49ers-Rams (22h00) et Chargers-Raiders (32h00). Ensuite, ils discutent des équipes qui peuvent avoir des motivations douteuses et si les incitations individuelles des joueurs sont une raison suffisante pour parier sur elles (43:00). Enfin, House partage son pari préféré de la semaine et les gars ont un aperçu de Steelers-Ravens (54:00).

Hôtes : Warren Sharp et Joe House

Producteurs : Craig Horlbeck, Steve Ceruti et Mike Wargon

