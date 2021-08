Comment parler à des amis hésitants des vaccins contre le Covid-19

Alors que le nombre de COVID-19 augmente (à nouveau) dans tout le pays et que nous entendons d’innombrables reportages sur la mort de personnes non vaccinées, beaucoup d’entre nous se demandent ce que nous pouvons faire pour assurer notre sécurité et celle de nos proches. La réponse claire est que les personnes éligibles devraient se faire vacciner – et partager leurs expériences avec d’autres qui ne sont pas encore prêtes à le recevoir.

L’hésitation à la vaccination peut être incroyablement frustrante, mais il existe des moyens respectueux et percutants de discuter du vaccin COVID-19 avec des amis et la famille sans les aliéner ou faire en sorte que la convo se transforme en un match hurlant.

« L’un des meilleurs moyens de convaincre ceux qui sont sceptiques est d’établir une relation de confiance où vous pouvez être un véritable auditeur, ami et confident sans juger, exagérer ou être dédaigneux », déclare Samira Brown, MD, conseillère d’administration certifiée. pédiatre de soins primaires et membre de la Black Coalition Against COVID. “En écoutant attentivement, vous serez en mesure d’adapter votre conversation à leurs préoccupations spécifiques et de rendre votre argument plus convaincant.”

Nous avons discuté avec plusieurs experts médicaux de la façon d’avoir cette conversation avec vos proches. Voici ce qu’ils ont suggéré.

Avant de parler à qui que ce soit, révisez vos faits

Étant donné que les nouvelles, les chiffres et les directives de santé publique changent constamment, il est important de vous assurer d’être armé des dernières informations. Renseignez-vous sur ce qui se passe – comme le taux de transmission actuel dans votre région – auprès de ressources réputées telles que le Centre national des statistiques de la santé ainsi que sur les sites Web des États et les points de vente régionaux.

Ouvrir la conversation avec respect

C’est à vous de décider comment vous voulez démarrer la conversation. Vous pouvez attendre que votre proche mentionne les vaccins ou trouver un moment sans stress pour lui demander s’il est prêt à en discuter. S’ils ne sont pas intéressés, faites-leur savoir que vous êtes disponible pour parler du sujet à tout moment, puis laissez la balle dans leur camp.

Si votre proche semble intéressé à parler, assurez-vous que la conversation commence par ce qui l’inquiète ou le rend confus. Posez des questions ouvertes pour essayer de comprendre ce qu’ils ressentent. Preeti Parikh, MD, directeur médical chez GoodRx, suggère de dire : «Je sais que cela peut être accablant avec toutes les différentes informations qui circulent. Quelles sont vos préoccupations particulières ?”

Écoutez-les et restez respectueux

Il peut être très tentant d’interrompre ou de parler à quelqu’un, mais ne le faites pas. Écoutez d’abord, puis parlez.

«Avant de vous lancer dans la liste des raisons pour lesquelles votre proche devrait se faire vacciner, faites une pause et laissez-le partager sa position», Michael Richardson, MD, médecin de famille chez One Medical. “Essayez de ne pas rejeter leur opinion et explorez-la plutôt de manière impartiale et sans jugement. Peu importe à quel point vous pensez que leur raisonnement est rationnel ou irrationnel, il est important de valoriser ces préoccupations pour former une relation de confiance et de respect. »

Assurez-vous de garder un ton calme et n’envenimez pas les choses

“Essayez de venir d’un lieu de préoccupation, d’amour et de soutien contre l’intimidation, les voyages de culpabilité et le contrôle”, explique Miyume McKinley, LCSW, thérapeute en santé mentale agréée et créatrice du Healing Black Intergenerational Trauma Center. «Évitez le jugement et le sarcasme lorsque vous écoutez les raisons pour lesquelles ils hésitent à se faire vacciner. JLe jugement et le sarcasme conduisent à des sentiments de manque de respect, et lorsque les gens se sentent irrespectueux, la dernière chose qu’ils veulent faire est d’écouter.“

Demandez d’où viennent leurs informations, puis dirigez-les vers des sources fiables

Cela peut être particulièrement utile si vous avez besoin de démystifier les mythes. “Demandez-leur où ils obtiennent leurs informations et recommandez des sources telles que le CDC, l’OMS et d’autres sources gouvernementales ou scientifiques», suggère le Dr Parikh. « Trouvez des messagers communautaires ou de confiance vers lesquels pointer, tels que des pasteurs d’église, des médecins, des rabbins ou d’autres dirigeants communautaires en qui ils ont confiance pour aider à être un autre messager. »

Vous pouvez également les encourager à parler à un médecin en qui ils ont confiance. «Certaines personnes ont tendance à mieux recevoir et accepter les informations médicales et les recommandations de santé lorsqu’elles proviennent de leur médecin plutôt que de leur famille», explique Nesochi Okeke-Igbokwe, MD, interniste et expert en santé des médias. “J’ai eu des patients vaccinés inquiets qui me réfèrent les membres de leur famille non vaccinés simplement pour consultation afin de discuter et de démystifier certains mythes entourant le vaccin qui pourraient les empêcher d’aller de l’avant avec la vaccination.”

Partagez votre expérience personnelle

Vous pouvez parler à votre proche de votre propre expérience de vaccination et de la façon dont vous avez traité vos préoccupations avant de prendre cette décision. Exprimez à quel point vous vous souciez de cette personne et pourquoi vous vouliez aborder ce sujet en premier lieu.

« Ce n’est pas le moment de prouver que votre point de vue est juste, mais plutôt de partager ce que cela signifierait pour vous si votre proche se faisait vacciner », explique le Dr Richardson. « Soyez personnel. Expliquez pourquoi vous vous souciez de ce membre de la famille et vos craintes de ce qui se passera s’il contracte la COVID-19. Essayez d’atterrir sur le point commun que vous vous souciez l’un de l’autre et que vous voulez le meilleur l’un pour l’autre. »

Soyez clair sur la science … y compris ce que nous ne savons pas

“La prochaine étape consiste à rester totalement transparent sur la science, pour éviter de paraître hyperbolique”, explique Aubry Alvarez-Bakker, PhD, analyste du comportement et psychologue agréé et certifié par le conseil d’administration. “Exagérer la science ou aligner les faits sur votre propre agenda entraînera probablement plus de méfiance, ce qui est peut-être la plus grande difficulté que nous ayons tous à communiquer sur les vaccins. »

Si vous ne maîtrisez pas bien le jargon scientifique, recommandez des ressources où votre proche peut faire des recherches supplémentaires par lui-même. Robert Lahita MD, PhD, professeur de médecine à la Hackensack Meridian School of Medicine et professeur clinicien de médecine à la Rutgers New Jersey Medical School, conseille de partager un message comme : « Le vaccin est sûr et vous protégera. Même si vous contractez le COVID, ce sera une infection bénigne et vous ne finirez pas à l’hôpital ou ne mourrez pas. Même si vous contractez une infection percée, elle ne produira qu’une infection bénigne. Mais si vous n’êtes pas vacciné, cela peut faire des ravages, et ce virus est hautement transmissible. »

Comment répondre quand ils disent…

“Nous ne connaissons pas les effets à long terme de ces vaccins.”

Aubry Alvarez-Bakker, PhD: C’est vrai, nous ne connaissons pas les effets de ces vaccins. Mais nous savons que les vaccins ont tendance à entraîner des effets secondaires qui apparaissent dans les 60 premiers jours, nous avons donc déjà une compréhension de ces risques. Ce que nous ne comprenons pas, cependant, ce sont les effets secondaires à long terme de la contraction du virus lui-même. Des études montrent déjà que le déclin cognitif est un effet secondaire potentiel.

“Le vaccin n’est pas efficace. J’ai vu des nouvelles sur des infections révolutionnaires avec la variante Delta. “

Samira Brown, MD: Des infections de percée sont attendues; aucun vaccin n’est à 100 %. Tous les vaccins disponibles ici aux États-Unis protègent contre la variante Delta. Le vaccin réduit le risque que vous soyez infecté, le risque que vous le transmettiez à d’autres et la durée pendant laquelle vous êtes contagieux. Si vous êtes infecté, cela réduit le risque de présenter des symptômes d’infection et vous êtes 20 fois moins susceptible d’être hospitalisé ou de mourir de COVID.

« Les vaccins vous donnent COVID. »

Aubry Alvarez-Bakker, PhD : Je peux voir d’où vous venez, car les symptômes pseudo-grippaux peuvent être un effet secondaire des vaccins. Mais les vaccins ne vous infectent pas réellement avec COVID-19. Ils fournissent à votre corps des cellules « mémoire » qui aideront votre système immunitaire à se rappeler précisément comment vous protéger du virus à l’avenir. Ces types de cellules sont en fait des éléments sains, naturels et importants de notre système immunitaire qui ont tendance à nous rendre malades lorsqu’ils travaillent pour nous protéger.

“J’ai déjà eu COVID, donc je n’ai pas besoin du vaccin.”

Aubry Alvarez-Bakker, PhD : Vous avez raison, la récupération de COVID offre une certaine protection future. La recherche montre, cependant, que cette protection n’est pas aussi forte que ce que fournissent les vaccins. En effet, lorsque vous êtes infecté, seul un nombre relativement faible de vos globules blancs sont conçus pour vous offrir une protection spécifique. Mais lorsque vous recevez un vaccin, tous les nouveaux globules blancs sont conçus spécifiquement à des fins de protection. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles ceux qui se sont remis du COVID sont plus de deux fois plus susceptibles d’être à nouveau infectés par rapport à quelqu’un qui est complètement vacciné. Gardez la porte ouverte pour d’autres conversations sur toute la ligne

« Il y a des gens que vous convaincrez du premier coup. Cependant, beaucoup ont besoin de plusieurs conversations avant de changer d’avis », explique le Dr Brown. « Essayez de voir la conversation comme une opportunité d’aider à éclairer leur décision et ne le prenez pas personnellement s’ils choisissent de ne pas suivre vos conseils. Cela laisse la porte ouverte pour qu’ils se sentent à l’aise de revenir vers vous pour continuer la discussion. »

Et si vous arrivez au point où votre proche vous dit qu’il est prêt à se faire vacciner, demandez-lui s’il souhaite de l’aide pour prendre rendez-vous ou se rendre au point de vaccination. Faites-leur savoir que vous êtes là pour les soutenir comme ils en ont besoin.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière d’avoir ces conversations, vous pouvez trouver d’autres ressources auprès des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de l’UNICEF, de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health et du US Department of Health and Services à la personne (HHS).

Nina Bahadur Écrivain Nina est une journaliste sur la santé et la culture qui a écrit pour SELF, Glamour, Cosmopolitan, le New York Times, et plus encore.

