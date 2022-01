Comment parler de la mort aux enfants

09/01/2022 à 09:01 CET

Silvia Sanchez

Parler de décès avec nos enfants ce n’est pas facile. Nous ne voulons pas qu’ils souffrent, qu’ils soient tristes ou qu’ils s’inquiètent. Cependant, ce n’est pas quelque chose que nous pouvons contrôler.

Les enfants posent des questions comme celles-ci : Qu’est-ce que mourir ? Quand vas-tu mourir, maman ? Où allons-nous quand nous mourons ? Là viennent nos peurs les plus profondes, celles que nous cachons pour ne montrer à personne d’autre.

Comment les enfants comprennent la mort

Begoña Ibarrola, psychologue, mentionne au cours de la plate-forme Educar est tout, que le duel ce n’est pas un processus exclusif pour le décès d’un être cher. Nous subissons également un duel lorsque nous changeons de pays et cela implique de perdre des amis, des collègues et la vie que nous menions auparavant. Nos enfants peuvent souffrir profondément lorsqu’ils doivent dire au revoir.

Begoña fait remarquer que pendant les premières années, les émotions qui apparaissent sont la tristesse, la rage ou la colère. Dès l’âge de 6 ou 7 ans, les enfants comprennent la tristesse comme une faiblesse, ils peuvent donc avoir tendance à la refouler. Notre rôle en tant que mères et pères est d’accompagner ces émotions et de leur permettre de les exprimer en toute liberté.

En fin de compte, le deuil se termine par l’acceptation. Les pertes nous laissent également des expériences et des souvenirs précieux, des moments que nous chérissons pour nous-mêmes. L’expert souligne que la clé est de mettre l’accent sur tout le positif que cette personne nous a donné.

Comment expliquer la mort à un enfant

C’est une partie très importante qui nous cause beaucoup de doutes et, surtout, un énorme malaise à imaginer la situation. Mais pour cette raison même, nous devons nous préparer et le faire en suivant les indications données par la psychologue Natalia Pedrajas :

Expliquer ce qu’est la mort dès que possible. Les parents devraient être les seuls à le faire, ou sinon, un être cher proche et digne de confiance. endroit calme de la maison, sans trop de bruit, et avec le tendresse maximale, en me regardant dans les yeux.Dire la vérité, selon son âge, mais la vérité.Exprimer des sentiments de chagrin et de tristesse devant eux. Souvenons-nous que nous sommes leurs modèles émotionnels.

Histoires d’enfants sur la mort pour les enfants

Une autre ressource qui peut être très utile pour aider les enfants s’ils craignent la mort est d’utiliser des histoires.

Natalia Pedrajas recommande : « Contes d’adieu & rdquor ;, de Begoña Ibarrola ; « Je t’aimerai toujours & rdquor;, par Hans Wilhem; « La mamie en haut et la mamie en bas & rdquor;, par Tomie de Paola; «Où est le grand-père? & Rdquor;, par Mar Cortina et Amparo Peguero; ou « Vacío & rdquor;, par Anna Llenas.

Aider les enfants à faire face au deuil

Begoña Ibarrola propose les clés suivantes pour accompagner nos enfants :

Valoriser l’émotion. Dans ce cas, c’est de la tristesse et c’est ce qui correspond à ressentir à ce moment-là.Permettez-leur d’exprimer leur tristesse. L’expert précise que lorsqu’ils sont petits, ils pleurent, mais attention, car les enfants jusqu’à 5 ans croient que la mort est réversible. A partir de cet âge, la douleur est plus profonde et plus réelle pour eux.Créer des rituels pour dire au revoir. Begoña indique quelques exemples comme écrire une lettre, enregistrer des photos ou même lâcher un ballon. La clé est de le faire avec eux et de légitimer leurs émotions.En tant qu’adultes, n’évitons pas de montrer notre douleur. Parfois, nous pensons que nous devrions être forts pour nos enfants, mais ils ont aussi besoin de voir en nous de la vulnérabilité, de la tristesse. Il ne s’agit pas de leur montrer continuellement que nous sommes tristes ou de les tenir pour responsables du bonheur que nous pouvons ressentir pour le surmonter, mais plutôt de leur expliquer la raison de notre tristesse et que ce sera quelque chose de transitoire.Permettre un certain isolement, surtout à partir de 7 ans et jusqu’à l’adolescence.Encouragez l’expression créative de votre tristesse. Cela peut être jouer d’un instrument, peindre, écrire de la poésie, peu importe, mais c’est une façon d’exprimer de l’intérieur ce que nous ressentons.