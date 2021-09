Comment partager des données mobiles via WiFi avec d’autres appareils | La technologie

in

Notre terminal mobile a toujours une connexion Internet, puisque nous avons une connexion de données de plus ou moins gigaoctets. Cela signifie qu’à tout moment, nous pouvons faire en sorte que notre smartphone devienne un routeur et que d’autres appareils aient Internet, car nous partagerons le signal via le WiFi.

Le fait de pouvoir partager la connexion qu’a le mobile avec des appareils externes est l’une des facultés les plus appréciées de tous les terminaux, qu’ils soient Android ou iOS, puisque dans les deux cas, cela peut être fait.

C’est quelque chose qui peut aider quelqu’un qui ne peut pas se connecter à Internet et qui a un besoin urgent d’effectuer un certain type de gestion, en utilisant notre propre connexion pour effectuer n’importe quelle tâche.

En plus d’être d’une grande aide, il est également très simple et nous n’aurons aucune difficulté à le réaliser.

Qu’est-ce que le partage WiFi exactement ?

Partager le WiFi depuis notre smartphone consiste à faire en sorte que le débit de données qu’Internet nous fournit dans le mobile soit également partagé avec d’autres appareils via le signal WiFi, ce qui signifie que notre terminal devient sur un routeur pour tous les autres appareils.

Toutes les équipes qui sont connecté au WiFi du mobile utilisera notre débit de données pour effectuer tout ce dont ils ont besoin sur Internet, avec les dépenses conséquentes en gigaoctets que nous avons attribués par notre opérateur.

C’est quelque chose à prendre en compte, car si de nombreux ordinateurs sont connectés, nous pourrions avoir de sérieux problèmes avec notre débit de données, surtout s’il n’est pas très confortable en gigaoctets.

Chaque fois que nous quittons le WiFi de notre mobile, nous devons être sûrs que toutes les données dont nous disposons ne seront pas utilisées, car, si c’est le cas, l’une des deux ralentit ou commence à nous facturer davantage.

Comment partager la connexion sur Android ?

La première chose à garder à l’esprit est que, selon chaque mobile Android, les étapes peuvent être différentes dans les noms ou que nous pouvons avoir une différence minime dans l’emplacement des différents menus.

Cela dit, nous nous sommes basés sur un Huawei P40 Pro avec Android 10 et la couche EMUI 11, il peut donc y avoir de petites différences si vous avez, par exemple, un Samsung, mais en gros c’est la même chose.

Il faut aller au menu Paramètres du téléphone. Puis le moment d’appuyer Les réseaux mobiles. Parmi les options que nous avons, nous en verrons une qui dit Zone Wi-Fi personnelle, endroit où il faut appuyer. Nous sommes maintenant dans la zone où nous allons faire de notre appareil un routeur. Oui Nous marquons la zone WiFi personnelle, il commencera automatiquement à diffuser. Si c’est la première fois que nous l’activons, vous devez remplir deux parties importantes telles que le Nom de l’appareil (en mettant celui que l’on veut) puis le Mot de passe (mot de passe que chaque personne devra marquer afin de se connecter à notre WiFi).

Une fois que nous aurons tout et Option Zone WiFi personnelle activée, C’est le moment où notre terminal commencera à diffuser comme s’il s’agissait d’un WiFi.

Le téléphone que vous souhaitez connecter n’a qu’à aller chercher les réseaux WiFi et lorsque celui de notre appareil sort, cliquez dessus, entrez le mot de passe et à partir de là, vous profiterez du même signal.

Comment partager la connexion sur iOS ?

Bien sûr dans un Le téléphone Apple peut également générer votre réseau WiFi à partager avec qui vous voulez, plus simple que sur Android, mais avec moins de possibilités de personnalisation.

La bonne chose à propos d’iOS est que c’est la même chose pour tous les téléphones, car, comme vous le savez bien, dans le système d’exploitation d’Apple, il n’y a pas de couches, car c’est uniquement pour eux-mêmes.

Nous n’avons qu’à saisir l’option de Point d’accès personnel au sein de la Paramètres de notre iPhone. Une fois à l’intérieur, on active l’option Autoriser les autres à se connecter. Juste en dessous, nous aurons la possibilité de changer le mot de passe là où il est dit Mot de passe WiFi. De là, les autres appareils pourront se connecter à notre réseau WiFi.

Ce que ne nous laisse pas changer est le nom du réseau, car il n’y a nulle part où personnaliser ce paramètre. Ce qui apparaîtra est iPhone puis le nom avec lequel vous avez enregistré le terminal.

Sinon la connexion de l’autre appareil sera exactement la même que celle que nous faisons avec Android, pouvoir connecter tout type d’appareil que nous voulonsEn d’autres termes, un téléphone doté du système d’exploitation du grand G, de la pomme mordue ou d’un ordinateur portable contenant Windows.

C’est le moyen de partager les données que nous avons sur notre Android ou sur notre iPhone pour qu’une autre personne se connecte et profite de la connexion que nous avons.