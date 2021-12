Comment partager des photos et des vidéos de Noël et du Nouvel An avec votre famille et vos amis sans perte de qualité | La technologie

Lorsque nous prenons une photo et l’envoyons via certaines applications de messagerie ou d’autres types d’outils, la qualité avec laquelle nous avons pris l’instantané est floue et lorsqu’elle atteint le destinataire, elle n’a pas la même apparence.

C’est quelque chose qui se produit également dans les vidéos et plus fréquemment, car nous les envoyons souvent et comme l’outil avec lequel nous le faisons est si volumineux, il compresse le fichier. Cela a pour conséquence que la qualité chute de quelques nombres entiers.

Si c’est un fait qui vous inquiète, ne désespérez pas, car nous pouvons le résoudre de différentes manières. Vous pourrez envoyer des photos et des vidéos à vos amis et à votre famille sans perdre un peu de qualité, sans aucune difficulté, il vous suffit de continuer à lire.

Index des contenus :

WeTransfer

Nous commençons par l’option la plus logique et l’une de celles qui nous accompagnent depuis le plus longtemps. WeTranfer est un outil avec lequel nous pouvons partager des photos et des vidéos en une seule fois sans perdre une seule partie de vos informations.

Ceci est obtenu grâce au fait que WeTransfer vous permet d’intégrer dans votre système jusqu’à 2 Go d’informations sans être retouchées à aucun moment.

La la façon de travailler est extrêmement simpleIl suffit d’entrer sur le site WeTransfer, d’entrer un email, puis on met la ou les personnes à qui on va l’envoyer, pour enfin uploader les fichiers que l’on veut.

Au moment où tous les fichiers sont téléchargés, toutes les personnes que nous avons mises à l’étape précédente ils recevront un email avec un lien de téléchargement qui expirera après sept jours, de sorte que tout le monde aura plus qu’assez de temps pour tout télécharger.

Nous recevrons nous-mêmes le même lien, que nous pouvons continuer à envoyer à davantage de personnes par des moyens tels que le courrier électronique, les applications de messagerie, etc.

Nous pouvons partager tout ce que nous voulons, des photos et vidéos aux fichiers d’une autre nature et à toutes sortes de fins. Aucun fichier ne subira aucun type de modification ou de compréhension.

WeTransfer: Web, Android et iOS

Partage-moi

C’est un outil extrêmement intéressant, car c’est une façon différente de partager des fichiers sans souffrir d’aucune sorte de compréhension.

Il a été développé par Xiaomi et son fonctionnement est basé sur l’envoi de fichiers via le Wi-Fi Direct. Cet outil crée un réseau privé entre deux appareils mobiles Android, avec lequel une vitesse de transfert très élevée peut être atteinte et sans produire aucun type de compression de fichier dans le processus.

C’est une application qui est standard dans tous Téléphones portables Xiaomi, mais qui peut aussi être téléchargé sur Google Play Store, il peut donc être installé sur n’importe quel mobile.

C’est une application qui ne fonctionne que pour Android, car sur iOS, il n’y a personne qui soit exactement le même, bien que FotoSwipe puisse sembler un peu similaire.

C’est un système vraiment intéressant, parce qu’il est rapide, parce que se fait directement depuis le téléphone portable, un endroit où nous avons tous la grande majorité de nos photos et vidéos et parce que nous n’avons qu’à suivre les instructions à l’écran, en plus d’être une application qui fonctionne parfaitement.

Partage-moi: Android

4Partagé

C’est un autre outil qui peut nous aider à envoyer toutes les photos et vidéos que nous aimons les autres, sans aucune crainte de perdre quoi que ce soit de qualité.

Certaines fonctionnalités que nous pouvons souligner de 4Shared sont que des dossiers peuvent être créés, nous pouvons limiter seulement à certaines personnes Le pouvoir d’accéder aux fichiers et même à la totalité de ce que nous avons ou seulement une partie que nous décidons peut être partagé.

Oui le les fichiers ne doivent pas dépasser 200 Mo, sachant que nous avons un 15 Go au total capacité totale de stockage. Il existe une version payante dans laquelle vous pouvez effectuer des transferts jusqu’à 3 Go par jour et 30 Go tout au long du mois.

Ils peuvent télécharger des fichiers, des dossiers et même FTP, nous avons donc ici un petit avantage sur d’autres services tels que WeTransfer, que nous avons déjà vus.

Nous avons une version pour Windows, Mac et aussi une application mobile donc en ce sens tout est bien couvert.

4Partagé: Windows, Mac, Android et iOS.

Le nuage

Nous pouvons également utiliser des applications cloud pour partager un fichier avec d’autres personnes, car dans ce cas, il n’y aura aucun type de changement dans le fichier d’origine.

Nous avons une diversité barbare en matière de services cloud, bien que les plus utilisés soient Dropbox, Google Drive, One Drive et MEGA.

Ils fonctionnent tous de la même manière, mais n’offrent pas tous les mêmes spécifications, Dropbox ne donne pas plus de 2 Go avec la version gratuite, Google Drive et One Drive ils vont à 15 Go dans sa version gratuite, atteignant le 50 Go de MEGA.

Dans ce type d’outil, le le fonctionnement est très simple et le même dans tous. Nous n’avons qu’à introduire les fichiers dans le système, puis envoyer à chaque personne que nous voulons un lien afin qu’elle puisse télécharger ce que nous voulons.

Bluetooth

Nous pouvons utiliser une technologie qui est très présente dans tous les terminaux depuis des années et qui est généralement un peu négligée dans ce type de transferts, car il y a des années, les vitesses atteintes n’étaient pas exactement rapides.

Aujourd’hui et avec le nouvelles versions de Bluetooth Il peut déjà être envoyé plus rapidement, mais il est clair que de tous les systèmes que nous avons vus, il peut être le plus lent. Même ainsi, il est vrai que nous pouvons partager tout ce que nous voulons, quelle que soit sa taille et sans craindre que cela comprime quoi que ce soit.

Un autre point positif est que nous pouvons envoyer des photos et des vidéos entre des terminaux qui ne sont pas les mêmes, c’est-à-dire les le transfert sera effectué entre Android et iPhone ou vice versa sans aucun problème.

Avec tout ce que nous vous avons dit aujourd’hui, vous pourrez partager toutes les photos et vidéos que vous voulez ce Noël avec vos amis et votre famille sans vous soucier de perdre en qualité. Vous savez parfaitement que tout sera comme vous l’avez fait.

Dites-nous quelle méthode vous avez le plus aimé et pourquoi sur nos réseaux sociaux. Nous voulons connaître vos opinions.