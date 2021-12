Comment partager facilement votre facture avec vos amis et votre famille en utilisant Google Pay, Paytm ; Un guide étape par étape

La fonctionnalité élimine le besoin de calculer manuellement combien chaque personne doit payer, puis d’avoir une personne à payer la facture principale.

Alors que les Indiens adoptent lentement les modes de paiement numériques, une nouvelle fonctionnalité est arrivée sur Paytm et Google Pay qui permet aux utilisateurs de partager la facture avec leurs contacts.

La fonctionnalité élimine le besoin de calculer manuellement combien chaque personne doit payer, puis de demander à une personne de payer la facture principale avant que les autres ne retournent des sommes égales de leurs comptes.

Voici comment partager facilement la facture avec vos amis et votre famille sur Google Pay et Paytm :

Google Pay

En ouvrant Google Pay et en appuyant sur l’option Nouveau paiement sur la page principale, un nouvel écran s’ouvrira. Sur cet écran, sous l’onglet « Transférer de l’argent », une option « Nouveau groupe » apparaîtra. En cliquant sur cette option, un nouvel écran apparaîtra avec les noms des contacts.

Sur cet écran, les contacts avec lesquels la facture doit être fractionnée peuvent être ajoutés à des groupes. Google Pay affichera tous les contacts récents et vous pourrez appuyer sur ceux qui vous intéressent pour les ajouter aux groupes.

Sur l’écran suivant, les utilisateurs seront invités à nommer le groupe. Une fois le groupe créé, les utilisateurs verront un bouton « Partager une dépense » en bas. Après avoir entré le montant à répartir entre les membres du groupe, le montant peut être réparti de manière égale ou un montant personnalisé qu’un certain utilisateur doit payer peut être entré. Les utilisateurs peuvent également décocher un membre du groupe si ce membre n’a pas besoin de payer pour une dépense particulière.

Une fois les paramètres définis, appuyez sur le bouton « Envoyer la demande » pour générer une demande de paiement. La progression du paiement peut être suivie à partir de l’écran principal du groupe pour voir les membres du groupe ont payé.

Paiement

Lors de l’ouverture de l’application Paytm, les utilisateurs doivent glisser directement sur la page des conversations et rechercher l’option « Split Bill » en bas.

Appuyez sur l’option pour ouvrir une nouvelle page où le montant à diviser doit être saisi et les contacts qui diviseront la facture ajoutés.

Dans une page suivante, les utilisateurs peuvent cocher l’option « Répartition automatique également » ou modifier manuellement le montant que chaque membre doit payer, après quoi une demande de paiement sera envoyée.

En tapant sur le montant sur la page principale du groupe, vous obtiendrez de plus amples informations sur la répartition, y compris les membres qui ont payé.

