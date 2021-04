Comment partager Internet avec iPhone en 7 étapes

La possibilité de partager Internet avec n’importe quel appareil est sans aucun doute très intéressante, par exemple pour qu’un ami qui manque de données puisse avoir une connexion grâce à vous, ou vice versa. Aujourd’hui, nous vous disons comment partager Internet avec iPhone En quelques étapes seulement, vous verrez qu’il est très facile de le faire et que cela peut être utile à tout moment.

Cette fonctionnalité vous permet de partager votre connexion de données avec d’autres appareils qui n’y ont pas accès, que ce soit avec des données ou avec un réseau WiFi. C’est sans aucun doute une possibilité très intéressante qui vaut la peine de savoir comment l’activer.

Étapes pour partager Internet avec l’iPhone

La première chose à faire est allez dans les paramètres de votre iPhone, quel que soit le modèle. Dans les paramètres, accédez à “Données mobiles” et sélectionnez l’option “Partage Internet”. Une fois que vous entrez “Partage Internet”, vous devez appuyer sur le bouton pour activer l’option et votre iPhone peut commencer à diffuser un signal. à capturer par d’autres appareils. Dans la même section de “Partage Internet”, vous verrez qu’il y a une section pour le mot de passe, qui vient par défaut ou vous pouvez le personnaliser. Qui veut se connecter à votre appareil vous devez rechercher comme s’il s’agissait d’un réseau WiFi et, une fois trouvé, donnez-le pour vous connecter et entrez le mot de passe que vous avez configuré dans votre “Partage Internet”.

La déconnexion peut se faire de deux manières différentes, soit en désactivant l’option de partage Internet, soit en déconnectant la connexion WiFi avec votre mobile de l’appareil qui était connecté. Si vous comptez activer cette fonction fréquemment, il est recommandé de contacter votre opérateur pour savoir si avec le forfait que vous avez souscrit, votre consommation va monter en flèche. Vous devriez également demander combien d’appareils peuvent être connectés à votre mobile en même temps.