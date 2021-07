Google Duo est un fantastique service d’appel vidéo qui fonctionne sur de nombreux appareils. En raison de la simplicité et de la flexibilité de Duo dans sa capacité à passer à la fois des appels vocaux et vidéo, le service est devenu l’une des meilleures applications de téléconférence pour Android. Il existe de nombreux trucs et astuces pour utiliser Duo, mais l’un des plus utiles est peut-être le partage d’écran. Cette fonctionnalité est utile à bien des égards ; qu’il s’agisse d’aider quelqu’un ayant un problème sur son appareil ou de montrer une vidéo amusante à votre ami, savoir comment partager l’écran de votre téléphone lors d’un appel Google Duo peut s’avérer utile lors de votre prochaine discussion.

Comment partager l’écran de votre téléphone lors de votre prochain appel Google Duo

Actuellement, vous ne pouvez initialiser la fonction de partage d’écran qu’à partir d’un appareil Android, mais quel que soit l’appareil utilisé par la personne à l’autre bout de l’appel, elle pourra voir ce que vous partagez.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Ouvert Google Duo sur votre téléphone. Trouvez le contact vous voulez appeler et commencer votre appel. Appuyez sur le écran pour faire apparaître les commandes. Sélectionnez le effets icône qui ressemble à trois étoiles ou appuyez sur le Suite bouton avec trois points. Appuyez sur Partage d’écran. Choisir Commencez maintenant dans la fenêtre contextuelle pour commencer à partager l’écran de votre téléphone.

Une fois que le partage d’écran est opérationnel sur votre appel Google Duo, vous pouvez ensuite utiliser votre téléphone comme vous le feriez habituellement pour accéder à ce que vous voulez que la personne à l’autre bout de votre appel voie. Gardez à l’esprit que vous ne verrez pas la personne avec qui vous parlez sur votre écran lorsque vous vous éloignez de l’appel tout en utilisant votre téléphone. Quelque chose à retenir est que peu importe ce qui est sur l’écran de votre téléphone, si vous pouvez le voir, ils le seront aussi.

Google Duo peut être tout, d’une application d’appel vidéo de base à un appel de groupe avec des effets amusants et un filtre pour animer le chat. L’une des choses qui aident Duo à fonctionner sur tant d’appareils, du meilleur téléphone Android bon marché au Chromebook haut de gamme, est la capacité de Duo à fonctionner sur les réseaux les plus lents. Ainsi, la prochaine fois que vous voudrez montrer quelque chose sur votre téléphone à la personne que vous appelez sur Google Duo, vous serez prêt.

Du bureau de la rédaction

Les programmes de reprise sont le meilleur moyen pour la nouvelle plate-forme Wear de s’épanouir

Nous échangeons de vieux téléphones tout le temps lors de l’achat d’un nouveau, mais les programmes d’échange pour les montres intelligentes ont été rares. Compte tenu du nombre de montres qui ne reçoivent pas la nouvelle plate-forme Wear, cela doit changer pour stimuler l’adoption et éviter beaucoup de propriétaires de montres énervés.