Comment partager numériquement les informations de vos actifs financiers, investissements en toute sécurité

Une liste d’actifs financiers vous aiderait à maintenir les investissements actifs et à obtenir les avantages à l’échéance ou au moment des besoins financiers pour vous-même et/ou les personnes à charge.

En plus d’investir dans des actifs financiers, il est également nécessaire de s’assurer que les avantages des investissements sont utilisés lorsque cela est nécessaire. Avec environ Rs 83 000 de base de l’argent des investisseurs inutilisés auprès de diverses institutions financières, il est devenu absolument nécessaire que vous teniez une liste de tous vos investissements financiers.

La liste vous aiderait non seulement à maintenir les investissements actifs et à obtenir les avantages à l’échéance ou au moment des besoins financiers, mais il est également nécessaire de partager la liste avec d’autres bénéficiaires – comme le prête-nom, la personne désignée, le cessionnaire, etc. ils peuvent obtenir l’aide financière au moment de la crise en votre absence.

Avec la pandémie de Covid-19 augmentant le risque de la vie et affectant un certain nombre de personnes dans une famille, le partage d’informations par ailleurs confidentielles sur vos actifs financiers avec des personnes de confiance est devenu une question de la plus haute importance.

Cependant, maintenir et partager une telle liste sur un morceau de papier peut ne pas être un moyen sûr de le faire et il peut devenir difficile de la localiser au moment du besoin.

Ainsi, maintenir la liste numériquement et partager le lien avec la ou les personnes visées serait une façon plus intelligente de le faire.

Sous l’ombre de Covid, ne gardez pas vos finances secrètes ; Voici pourquoi

L’un des fournisseurs d’un tel service est Kutumba – une plate-forme numérique qui a l’intention de permettre à votre famille de prendre conscience de la vie financière et de se préparer à la vie financière en vous aidant à découvrir, documenter, protéger contre les risques et partager vos informations financières avec votre famille.

Vous pouvez vous inscrire avec votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone pour ouvrir un compte Kutumba et ajouter des membres, qui pourraient être des membres de votre famille immédiate ou élargie ainsi que des professionnels dont vous utilisez les services – tels que votre expert-comptable, votre avocat, votre pouvoir de mandataire, etc.

Dans votre compte Kutumba, vous pouvez stocker des informations sur vos actifs financiers – comme un compte bancaire, un dépôt à terme, une assurance-vie, un compte de retraite, un compte de pension, etc. – et partager les informations uniquement avec les membres Kutumba avec qui vous êtes à l’aise de les partager.

Ainsi, un compte numérique vous aide à stocker les informations de vos actifs financiers de manière sécurisée et en rendant les informations facilement accessibles aux personnes concernées, il permet à votre famille de prendre conscience de la vie financière et de se préparer à la vie financière.

