Comment partager ou exporter des favoris depuis Google Chrome

La possibilité de mettre des liens dans les favoris est une fonctionnalité de base du navigateur depuis les premiers jours de Netscape Navigator, et il est désormais courant de sauvegarder les sites Web et les services intéressants que nous rencontrons sur Internet. Que vous recherchiez un projet scolaire ou que vous planifiez vos prochaines vacances, l’enregistrement des URL en tant que signets permet de garder la recherche organisée. Il est également pratique d’utiliser simplement les signets pour accéder rapidement à vos sites les plus fréquemment visités. Bien que Google Chrome ait facilité l’accès à vos favoris sur tous vos appareils, il n’existe aucun moyen évident de partager plusieurs favoris avec d’autres.

Bien sûr, partager un seul signet est aussi simple que de copier l’URL et de l’envoyer à quelqu’un, mais vous pouvez envoyer tous les AirBnB que vous avez découverts pour votre voyage en une seule fois à votre partenaire ou ami, ou transmettre un ensemble de tutoriels en ligne à un nouveau collègue. Vous pouvez même vouloir un dossier synchronisé auquel d’autres utilisateurs peuvent ajouter. C’est là que Chrome vous échouera et vous devrez rechercher des solutions de contournement pour faire le travail. Heureusement, nous avons ce qu’il vous faut.

Partage de signets en exportant au format HTML

C’est la façon la plus simple de le faire, mais pas toujours la plus intuitive. Vous ne pouvez pas choisir les signets à exporter – vous devez partager toute la liste, qui peut contenir des liens personnels que vous ne voulez pas donner à d’autres.

Si ce n’est pas un problème, vous pouvez exporter vos favoris comme ceci…

Ouvrez le Gestionnaire de favoris via le menu à trois points de Chrome dans le coin supérieur droit. Vous pouvez également le faire avec le raccourci clavier ctrl+shift+o (Windows et Linux) ou cmd+option+b (Mac).

Sélectionnez le Exporter les signets dans le menu à trois points du gestionnaire de signets. Chrome créera un fichier HTML de tous vos favoris que vous pourrez enregistrer sur votre ordinateur, puis partager.

Vous pouvez utiliser un éditeur HTML pour supprimer les liens que vous ne souhaitez pas envoyer, mais ce n’est pas quelque chose que la plupart des utilisateurs occasionnels seraient à l’aise de faire. Assurez-vous donc que vos signets exportés n’incluent pas de liens que vous préférez ne pas partager avant de les envoyer.

Une fois que le destinataire aura reçu le fichier, il devra importer les signets dans son navigateur. Pour ce faire dans Chrome, ils peuvent suivre les mêmes étapes que ci-dessus, mais sélectionnez Importer des signets dans le menu au lieu d’exporter. Ils doivent ensuite sélectionner le fichier HTML que vous avez envoyé et tous les signets que vous avez partagés seront ajoutés à leur navigateur.

Copier-coller manuellement depuis le gestionnaire de signets

Une méthode plus primitive consiste à sélectionner manuellement les signets que vous devez partager, avant de simplement les copier et les coller dans un chat ou un e-mail.

Pour faire ça…

Ouvrez le Gestionnaire de favoris via le menu à trois points de Chrome dans le coin supérieur droit. Vous pouvez également le faire avec le raccourci clavier ctrl+shift+o (Windows et Linux) ou cmd+option+b (Mac).

Mettez en surbrillance les signets que vous souhaitez partager en utilisant maj+clic ou ctrl/cmd+clic, puis copiez-les. Collez-les dans un e-mail ou discutez avec votre destinataire et appuyez sur envoyer.

Cela peut être un peu fastidieux si la liste des signets est longue ou si vous devez le faire fréquemment et que la sortie n’est pas la plus conviviale, car il n’y a aucun moyen pour le destinataire d’importer facilement tous les signets. Cependant, c’est la méthode la plus simple pour partager une sélection de vos favoris.

Extensions tierces

Les deux méthodes ci-dessus peuvent sembler trop rudimentaires par rapport à l’utilisation d’extensions Chrome tierces qui vous permettent de partager des signets de manière plus intuitive. Il existe quelques extensions différentes qui promettent ce type de fonctionnalité, mais celle que nous avons trouvée la plus fiable est TeamSync Bookmarks. Il crée un dossier dans votre barre de favoris qui est synchronisé avec un groupe de contacts de messagerie vérifiés. Si vous souhaitez conserver un groupe de signets partagés avec d’autres, cela vous aidera à accomplir cette mission. Même cette extension a des critiques mitigées, bien que nous ayons trouvé qu’elle fonctionnait parfaitement dans nos tests – votre kilométrage peut varier. Voici comment l’utiliser…

Téléchargez les signets TeamSync depuis le Chrome Web Store. Créez un compte (la connexion Google est disponible en tant qu’option simple).

L’extension fonctionne en créant des dossiers qui sont synchronisés par e-mail. Créez un dossier et entrez les adresses e-mail des personnes avec lesquelles vous souhaitez partager des signets.

Enregistrez tous les signets que vous souhaitez partager dans le dossier créé.

Les autres utilisateurs doivent également installer l’extension dans leur navigateur et se connecter en utilisant l’adresse e-mail avec laquelle vous les avez invités (ils devraient avoir une invitation dans leur boîte de réception). Ils verront alors le même dossier dans leur barre de favoris, et tous les favoris que vous enregistrez dans ce dossier seront automatiquement synchronisés, de même que tout ce qu’ils ajoutent.

Une autre chose à noter est que les signets TeamSync ont deux plans. Le plan gratuit vous permet de partager des signets avec jusqu’à 4 personnes, tandis que le plan premium (60 $/an ou 8 $/mois) vous permet de partager et de synchroniser des signets avec plus d’un groupe ou plus de 20 membres.

Collections Google — Une meilleure façon ?

Chrome n’a peut-être pas la solution la plus intuitive pour collaborer sur les signets, mais Google a en fait une meilleure façon de faire les choses dans son application mobile principale. Si vous rencontrez quelque chose que vous souhaitez enregistrer lors d’une recherche avec l’appli Google, vous pouvez l’ajouter à une collection pour y accéder plus tard. Vous pouvez regrouper ces liens dans des dossiers et même ajouter des personnes en tant que collaborateurs. À vrai dire, c’est la fonctionnalité que le navigateur Chrome réclame. Au lieu de cela, Google l’a enterré dans l’application Google. Mais au moins ça existe, et c’est en fait un excellent moyen de partager des liens avec les autres. Voici comment l’utiliser…

Accédez à l’onglet Collections dans l’application Google sur Android ou iOS. C’est le dernier onglet dans la navigation du bas. Ici, vous pouvez utiliser le bouton + Nouveau dans le coin supérieur droit pour créer une nouvelle collection (dossier). Une fois que vous avez donné un nom à la collection, vous verrez votre photo de profil sous le titre et une option pour ajouter d’autres personnes à côté. Assurez-vous d’activer le partage de lien lorsque vous y êtes invité. Vous pouvez choisir de le garder en lecture seule ou de laisser les gens apporter des modifications, un peu comme partager un document Google. Choisissez maintenant avec qui vous souhaitez partager votre collection. Cependant, vous n’êtes pas obligé de le faire tout de suite si vous préférez d’abord ajouter des liens à la collection. Pour enregistrer une page Web dans la collection, ouvrez un lien via l’application Google et vous verrez une icône de signet dans la barre supérieure qui vous permettra d’enregistrer la page Web. Par défaut, il sera enregistré dans la dernière collection que vous avez utilisée, mais vous pouvez modifier la collection dans laquelle il est enregistré en bas après la mise en signet. Ce lien sera maintenant synchronisé dans cette collection pour que vous ou vos collaborateurs puissiez le voir plus tard.

Ce sont les moyens les plus pratiques que vous pouvez utiliser pour partager des signets avec vos amis et votre famille depuis Google Chrome (ou l’application Google). Si vous connaissez d’autres conseils utiles, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

