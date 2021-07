Comment partager un écran sur FaceTime en utilisant Windows sur un PC

iOS 15 apporte un certain nombre de changements notables, notamment une meilleure gestion des notifications, des modes de mise au point et des applications repensées comme Météo et Cartes. Le changement le plus important avec iOS 15 est peut-être la nouvelle expérience FaceTime qui offre désormais le partage d’écran, l’accès Windows et Android, et plus encore.

Apple a apporté le mode Spatial Audio et Portrait aux appels FaceTime. Les nouvelles fonctionnalités SharePlay permettent aux utilisateurs de regarder des émissions de télévision et des films ou d’écouter de la musique ensemble. À l’aide de SharePlay, vous pouvez également partager une vue en direct de votre écran lors de l’appel. Ce sont d’excellentes fonctionnalités pour les utilisateurs sur iOS et macOS, et avec les liens FaceTime apportant une prise en charge Web, les clients Apple ne seront plus les seuls à passer des appels FaceTime.

Bien que nous n’ayons peut-être pas d’application FaceTime pour Android demandée depuis longtemps, les utilisateurs iOS peuvent créer un lien vers un appel FaceTime accessible via un navigateur Web standard sur un appareil mobile ou de bureau. L’application Web ne possède pas toutes les fonctionnalités apportées à FaceTime avec iOS 15, mais vous pouvez partager votre écran avec un logiciel supplémentaire.

Partage d’écran sur FaceTime depuis Windows avec OBS

OBS (Open Broadcaster Software) est un programme open source qui a été créé pour l’enregistrement vidéo et la diffusion en direct à partir d’une variété d’appareils vers presque toutes les plateformes. Le plugin “VirtualCam” a été créé pour permettre au logiciel d’apparaître à travers d’autres applications comme une webcam normale, et récemment ce plugin a été intégré dans la version principale d’OBS. Avec OBS, nous pouvons partager notre écran sur un appareil Windows lors d’un appel FacTime.

Pour commencer, téléchargez simplement OBS et installez-le sur votre ordinateur.

Lorsque vous ouvrez OBS pour la première fois, un assistant de configuration automatique s’affiche. OBS est un logiciel puissant et il a l’air compliqué, mais l’exécuter en tant que caméra virtuelle est simple. Sélectionnez simplement “Je n’utiliserai que la caméra virtuelle”. OBS recommandera alors automatiquement les paramètres de qualité pour votre ordinateur, il vous suffit donc de cliquer sur Suivant.

Pour commencer à capturer votre écran, sélectionnez le « + » sous les sources et sélectionnez Capture d’écran. La fenêtre « Créer une source » s’affichera alors. Cliquez simplement sur OK pour créer une nouvelle capture d’affichage.

Cela ouvrira une nouvelle fenêtre. Si vous avez plusieurs écrans connectés à votre ordinateur, vous devrez sélectionner l’écran que vous souhaitez capturer sous la sélection « Affichage », puis cliquez sur OK.

En fonction de la résolution de votre écran, vous devrez peut-être ajuster la taille de la capture d’écran pour l’adapter à la fenêtre. Il suffit de cliquer et de faire glisser sur les coins rouges pour l’adapter, puis de cliquer sur “Démarrer la caméra virtuelle” vers le coin inférieur droit.

Sélection de la capture d’écran dans FaceTime

Après avoir rejoint un appel FaceTime à partir d’un lien sur un ordinateur Windows, cliquez sur les trois points dans le coin inférieur gauche pour ouvrir les paramètres. Sous la caméra, sélectionnez « OBS Virtual Camera » pour commencer à partager votre écran.

FaceTime prend automatiquement la vidéo non carrée et la recadre en carré avant de l’envoyer sur FaceTime. Vous pouvez réduire davantage la capture d’écran dans OBS pour afficher tout l’écran, mais vous ajoutez ensuite des barres noires en haut et en dessous de votre vidéo, il s’agit donc d’une préférence personnelle basée sur ce que vous souhaitez partager.

Si vous testez cette méthode et la trouvez utile, faites-le nous savoir dans les commentaires ! iOS 15 est actuellement en version bêta et sera disponible publiquement cet automne.

