Comment partager votre écran dans Google Meet

in

Que vous soyez à distance sociale ou que le travail à domicile soit la norme pour vous, un outil de visioconférence comme Google Meet peut vous sauver la vie pour rester connecté et productif. Cependant, vous avez parfois besoin d’un peu plus de puissance de feu que votre visage souriant, en particulier lorsque vous voulez montrer à vos collègues de quoi vous parlez. Nous allons donc vous montrer les étapes simples pour partager votre écran lors de votre prochaine session Google Meet.

Comment partager votre écran lors d’un appel Google Meet dans un navigateur

À partir d’un appel Google Meet actif, cliquez sur le Présenter l’écran en bas au centre de l’écran (ressemble à une boîte avec une flèche orientée vers le haut).

Source : Android Central

Choisissez si vous souhaitez partager votre tout l’écran, une fenêtre spécifique ou un onglet Chrome spécifique.

Source : Android Central

Lorsque vous avez terminé de partager votre écran, cliquez sur le bouton bleu en haut à gauche de l’écran qui dit Arrêter.

Source : Android Central À partir de là, vous devrez cliquer de nouveau sur le onglet Google Meet actif pour voir le reste de votre équipe.

Partager votre écran depuis un ordinateur comme l’un des meilleurs Chromebooks est la méthode préférée car vous avez plus d’options quant à ce que vous pouvez présenter. C’est juste une interface utilisateur plus naturelle en général. Cependant, si vous êtes bloqué sur un appareil mobile, vous n’avez pas de chance, car il existe également un moyen de partager l’écran de votre téléphone.

Comment partager votre écran lors d’un appel Google Meet dans l’application mobile

À partir d’un appel Google Meet actif, appuyez sur le menu à trois points dans le coin inférieur droit de l’écran.

Appuyez sur Partager l’écran.

Source : Android Central Appuyez sur Commencer à partager. Confirmez que vous souhaitez partager tout ce qui apparaît sur votre écran (y compris les notifications) en appuyant sur Commencez maintenant.

Robinet Arrêter le partage lorsque vous avez fini de présenter.

Source : Android Central

La meilleure utilisation est de guider votre équipe à travers les fonctionnalités (ou les problèmes) que vous essayez de montrer dans une application ou un site Web ou si vous souhaitez simplement partager du contenu et que vous n’êtes pas en mesure de le faire à partir de ton ordinateur. Bien sûr, ce n’est pas nécessairement idéal pour ce deuxième scénario, mais au moins il est là pour vous aider à faire le travail !

