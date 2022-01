Si vous êtes un parent, vous pouvez ressentir le besoin de garder un œil sur les allées et venues de votre enfant. Ou si vous avez un ami qui est nouveau en ville, et donc susceptible de se perdre, il est utile de savoir que vous pouvez toujours le retrouver. Ce ne sont que deux exemples des raisons pour lesquelles vous devriez partager votre position sur WhatsApp. Nous examinerons à la fois l’envoi de votre position actuelle et le suivi de votre position en temps réel sur l’application mobile WhatsApp.

RÉPONSE RAPIDE

Pour partager votre position sur WhatsApp, appuyez sur le Emplacement bouton à côté de la boîte de message. Si vos paramètres de confidentialité le permettent, votre téléphone affichera désormais votre position actuelle. Sinon, vous devrez saisir manuellement l’adresse. Ou vous pouvez all0w suivi en temps réel de vos mouvements pour une période de temps spécifique.

Comment partager votre position sur WhatsApp (Android)

Pour partager votre position sur l’application Android de WhatsApp, appuyez d’abord sur le Emplacement icône.

Si vous avez activé le GPS dans vos paramètres de confidentialité, vous verrez maintenant instantanément votre position actuelle sur la carte. Robinet Envoyez votre position actuelle pour que votre position soit envoyée à votre contact WhatsApp.

Alternativement, vous pouvez autoriser votre contact WhatsApp à surveiller votre localisation en temps réel pendant une période de temps spécifique – 15 minutes, une heure ou huit heures. Choisissez celui que vous préférez et la carte se mettra à jour instantanément au fur et à mesure que vous vous déplacez.

Comment partager votre position sur WhatsApp (iPhone)

La méthode iOS est essentiellement la même, mais pour accéder à la carte, un itinéraire légèrement différent est nécessaire.

Pour envoyer votre position actuelle à un contact WhatsApp sur l’iPhone, appuyez d’abord sur l’icône + à gauche de la boîte de message.

Cela fera apparaître un menu. Sélectionner Emplacement.

Une carte apparaît maintenant sur votre écran. Si vous avez activé le GPS dans les paramètres de confidentialité, il affichera automatiquement votre position sur la carte, ainsi qu’une liste d’entreprises possibles et d’autres emplacements à proximité parmi lesquels choisir. Si vos paramètres de confidentialité ne le permettent pas, vous devrez saisir manuellement l’adresse. Robinet Envoyez votre position actuelle pour l’envoyer à votre contact.

La carte apparaîtra désormais sous forme de message dans le message de discussion WhatsApp à votre contact.

Appuyez sur la carte pour ouvrir l’application Carte par défaut de votre contact sur son téléphone, où il peut effectuer un zoom avant et arrière pour obtenir de meilleures informations sur votre position.

L’autre possibilité est de permettre à quelqu’un de vous suivre en temps réel pendant une période déterminée. Ils peuvent vous donner des instructions étape par étape par téléphone ou WhatsApp, au fur et à mesure qu’ils voient que vous vous déplacez sur la carte.

Pour ce faire, répétez le même processus que ci-dessus, et lorsque la carte apparaît, sélectionnez Partager l’emplacement en direct. Il vous sera ensuite demandé de choisir pendant combien de temps l’autre personne peut vous suivre.

Non, ce n’est actuellement pas possible, en utilisant la méthode décrite ci-dessus.

