Telemundo

La cinquième saison de la réalité sportive à succès du réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, est déjà dans ses derniers instants d’une saison qui, sans aucun doute, marquera un avant et un après dans l’histoire de la soi-disant « compétition la plus féroce en le monde. planète”.

Il y a plusieurs facteurs qui ont rendu la cinquième saison d’Exatlon USA particulièrement complexe et dont les fans se souviendront toujours. Commençons par sa durée. Par rapport aux éditions précédentes, dont les durées variaient entre trois et quatre mois, la cinquième saison du programme de compétition a duré plus de six mois où tout s’est passé, en plus de cela, huit athlètes des livraisons précédentes sont revenus pour un match revanche et en fait , plusieurs d’entre eux affrontent déjà la grande finale et pourraient d’ailleurs être sacrés vainqueurs.

En plus de cela, dans la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, qui est sur le point de se terminer, il y a eu une situation qui est restée inchangée depuis le début, le train des blessés ! Dès le premier mois de la compétition, les athlètes de différentes équipes ont subi des coups durs qui dans certains cas les ont obligés à rester à l’écart des arènes pendant des semaines, et dans d’autres, ils ont ralenti leur chemin dans la compétition, comme c’est le cas de Mirna Almada, ou Mack Roesch, le champion du steeple Team Famosos.

La sixième saison d’EXATLON USA est-elle déjà confirmée ?

Telemundo n’a pas encore révélé si en fait une sixième saison d’Exatlon États-Unis serait déjà confirmée, mais, déjà sur les réseaux sociaux, les abonnés sont prêts pour que le programme du concours continue d’être le favori des fans d’adrénaline et de toutes les émotions auxquelles nous sont déjà habitués.

Comment participer à EXATLON 6 USA ?

Bien qu’il n’y ait toujours pas d’annonce officielle de Telemundo, sur leur site Web, ils ont une série d’étapes à suivre pour ceux qui veulent faire leurs preuves dans le défi physique et stratégique le plus difficile de la télévision en langue espagnole aux États-Unis.

Selon la page, vous devez entrer cette adresse et remplir un formulaire en détail qui comprend des photos et des vidéos, afin que les personnes indiquées par Telemundo puissent évaluer vos données et conditions, et si ce sont le minimum requis pour participer à un concours comme Exatlon États-Unis.

Les exigences les plus élémentaires pour faire partie de cette expérience sans précédent sont simples, vous devez avoir plus de 18 ans, avoir une aptitude physique pour surmonter un circuit, une clarté mentale pour surmonter chaque défi et faire preuve d’amour pour le sport, le moteur principal de cette A. compétition qui a ravi le cœur du public depuis 2018, lorsque Chelly Cantú, alors membre de la Team Famosos, est devenue la gagnante définitive.

Mais à Exatlon États-Unis, tout n’est pas des tests ardus, les athlètes participants reçoivent constamment de merveilleux prix en espèces, des voitures, différents avantages et bien sûr, le prix final de 200 000,00 $ et la satisfaction d’être couronné vainqueur.

Nous vous invitons à garder un œil sur la confirmation officielle et à vous inscrire pour vivre l’expérience de votre vie dans la prochaine saison d’Exatlon États-Unis.

