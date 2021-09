Comment participer à la course de l’année prochaine révélé ⋆ .

Pouvez-vous déjà participer au marathon de Londres 2022 ? (Photo : .)

Comme le marathon de Londres 2021 aura lieu bientôt, vous vous demandez peut-être quand vous pourrez vous inscrire à la course de 2022.

Peut-être avez-vous été inspiré par les Olympiens et Paralympiens de Tokyo 2020. Ou peut-être êtes-vous enfin prêt à vous attaquer à une résolution du Nouvel An vieille de plusieurs années.

Certaines personnes aiment simplement le défi de s’entraîner pour parcourir 26,2 milles, ou enfin de cocher le «marathon» de la liste des choses à faire.

Quelle que soit votre inspiration, voici ce que vous devez savoir sur le scrutin du marathon de Londres 2022.

Comment puis-je m’inscrire au marathon de Londres 2022 ?

Il n’est pas encore temps de sortir vos chaussures de course de la garde-robe.

Les détails sur la façon de s’inscrire pour la course 2022 n’ont malheureusement pas encore été publiés.

Des coureurs filant devant Canary Wharf lors d’un marathon de Londres pré-Covid (Photo: .)

Plus d’informations sur la façon de participer au scrutin pour l’événement 2022 seront bientôt disponibles.

Cependant, nous savons déjà que la course a lieu en octobre 2022, au lieu d’avril – tout comme la course de 2021.

Il est probablement préférable de garder un œil sur le site Web d’inscription au marathon de Londres Virgin Money pour plus de détails, en particulier le lendemain du 3 octobre, date du marathon de cette année.

Le scrutin de l’année dernière n’a été ouvert que cinq jours – du 4 au 9 octobre – vous devrez donc agir rapidement lorsqu’il s’ouvrira.

Les participants retenus ont ensuite été informés fin février 2021, ce qui leur a donné suffisamment de temps pour se préparer à la course.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Cela dit, il y aura des places caritatives, des inscriptions internationales, des catégories d’inscriptions spéciales pour les athlètes et ceux qui ont marqué de bons temps lors des marathons précédents, ainsi que le scrutin.

Si vous êtes déjà en parfaite condition pour marcher ou courir 26,2 miles, le marathon de Londres 2021 propose également des lieux de bienfaisance.

C’est actuellement la seule façon de participer à la course de cette année, car toutes les autres places sont pleines. En savoir plus sur les lieux caritatifs de la course ici.

Si vous devez d’abord vous entraîner, vous devrez attendre la course de 2022.



PLUS : Brighton Marathon 2022 : Quand est-ce et comment puis-je m’inscrire ?



À SAVOIR : Quelles sont les dates 2021 des marathons de Londres, Paris, New York, Boston et Brighton ?



PLUS : Tout ce que vous devez savoir sur le Marathon de Londres 2021

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();