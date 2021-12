Comment participer à la tombola Apple Watch de Norma Palafox ?

Exatlon USA / Instagram Norma Palafox était la championne de la cinquième saison d’EXATLON USA.

Après être devenue la championne de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, Norma Palafox est devenue encore plus célèbre, et en plus d’être devenue un exemple à suivre chez les jeunes, elle est le visage de nombreuses campagnes publicitaires qui savent que la Mexicaine a des milliers d’adeptes.

Et cette fois, la firme Del Montes Frutas, présente sur le marché depuis plus de 130 ans et reconnue pour ses produits, a voulu rendre hommage aux fidèles fans de l’athlète et organise une tombola que beaucoup ont adorée.

La société tire au sort une Apple Watch, ainsi que des écouteurs sans fil AirPods, également d’Appel, parmi les fans de la saison 5 d’EXATLON.

Cela a été annoncé à la fois par l’athlète et l’entreprise de produits à base de fruits, qui ont montré à travers leurs réseaux sociaux que participer à la tombola n’est pas du tout compliqué.

« Vous êtes fan de @normapalafox_ et souhaitez gagner une Apple Watch et des AirPod ? Suivez les règles et participez ! #DelMonteFrutas 😎 #CosechamosLoBueno », était le commentaire avec lequel l’entreprise fait la promotion de la tombola sur ses réseaux.

Et lorsqu’on lui a demandé ce que les fans de Palafox devaient faire pour pouvoir inscrire leur nom à la tombola, qui est un formidable cadeau de Noël, la société a publié ces règles que nous partageons avec vous, et que vous devez suivre pour faire partie des candidats potentiels.

« ✅ Bases :

1️⃣J’aime sur la publication

2️⃣Taguez deux amis, cousins, etc. Il doit y en avoir deux par commentaire, (comptes réels, différents, pas connus), plus vous participez, plus vous aurez de chances de gagner.

3️⃣Tout le monde doit aimer la publication et suivre Del Monte Frutas et Norma Palafox.

La seule nouvelle pas si bonne pour beaucoup est que le concours n’admettra que des participants du Mexique, bien que de nombreux fans de Palafox aux États-Unis aient des parents et des proches dans le pays aztèque, ce sera sûrement aussi une joie de les voir gagner l’Apple Regardez et les AirPods.

Le concours, qui a débuté le 6 décembre, clôturera les inscriptions le jeudi 16 décembre à 18 h et le gagnant sera dévoilé le vendredi 17 décembre.

« Nous contacterons le gagnant, qui aura jusqu’au 17 12 heures pour nous confirmer, sinon, nous passerons au suivant », a annoncé Del Montes. « Si vous êtes le gagnant, n’oubliez pas de partager une photo avec votre prix lorsque vous l’aurez reçu. Bonne chance! »

Dites-nous ce que vous pensez du concours parmi les fans de la bien-aimée Norma Palafox.

