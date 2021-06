Comment partir avec le meilleur crédit auto

B

achat d’une voiture est l’un des achats les plus importants de votre vie, après votre maison. Mais, à moins que vous n’ayez beaucoup d’argent à revendre, vous devrez probablement emprunter de l’argent pour acheter une voiture neuve ou d’occasion.

C’est ce que vous devez savoir.

Quel est le prix d’une voiture maintenant?

Le coût dépend de la marque, de la marque et du modèle de la voiture, ainsi que de toutes les fonctionnalités supplémentaires telles que les garnitures supplémentaires, l’infodivertissement embarqué et les capteurs de stationnement.

À titre de référence, vous paierez probablement entre 12 000 et 17 000 £ pour une petite voiture telle qu’une VW Polo ou une Ford Fiesta, tandis qu’une plus grande Ford Focus peut coûter de 22 000 £ à 36 000 £ – et vous Vous débourserez plus pour un SUV ou une voiture de sport haut de gamme.

Cependant, dès que vous partez dans une voiture neuve et brillante, sa valeur commence à chuter. L’achat d’une voiture d’occasion auprès d’un concessionnaire ou d’un vendeur privé est une option plus rentable.

Comment puis-je lever de l’argent?

Il existe différentes options de financement lorsque vous venez d’acheter une voiture. Si vous achetez chez un concessionnaire, il y a de fortes chances que vous soyez bombardé d’options allant de la location-vente (HP) à l’achat par contrat personnel (PCP).

Mais si vous avez besoin d’emprunter de l’argent, l’une des options les plus simples et les plus populaires est le prêt personnel. Cela peut également être un moyen peu coûteux d’emprunter sur une période déterminée, en fonction de vos antécédents de crédit et à condition que vos remboursements soient gérables.

Qu’est-ce qu’un prêt personnel ?

Un prêt personnel sous forme de prêt non garanti, ce qui signifie que l’argent que vous empruntez n’est pas garanti par un actif. Ainsi, le prêteur ne prendra pas possession de votre voiture ou de votre maison, par exemple, si vous ne respectez pas les remboursements.

Lors de la souscription d’un prêt personnel, vous empruntez de l’argent et le remboursez sur une durée déterminée avec des mensualités fixes. Vous remboursez le prêt en même temps que les intérêts, mais recevez l’argent d’avance.

Méfiez-vous que si vous prenez du retard dans les remboursements ou ne remboursez pas la dette, vous devrez faire face à des pénalités, un historique de crédit terni et peut être poursuivi par un agent de recouvrement.

Combien puis-je emprunter?

Vous pouvez généralement emprunter entre 1 000 et 50 000 £ sous forme de prêt personnel sur des durées allant de un à 10 ans. Vous pouvez réduire vos mensualités en choisissant une période plus longue. Mais n’oubliez pas que plus vous mettrez de temps à rembourser la dette, plus vous finirez par payer d’intérêts.

Combien vais-je payer en intérêts ?

Le taux d’intérêt qui vous est proposé dépendra de vos antécédents financiers personnels ou de votre dossier de crédit, de la durée et du montant que vous empruntez. Gardez à l’esprit que le taux annuel ‘représentatif’ (TAEG) n’est généralement proposé qu’à 51% des demandeurs de prêt. Avant de décider du taux et des offres d’un prêteur, celui-ci procède à une vérification de l’éligibilité de vos antécédents financiers.

À l’heure actuelle, les taux de prêt les moins chers à environ 2,8% sont disponibles si vous empruntez entre 7 500 £ et 25 000 £, à condition que vous ayez un historique de crédit impeccable, atteignant 12,3 % sur les prêts de moins de 3 000 £.

Comment obtenir un prêt personnel ?

Consultez un service de comparaison pour trouver une gamme d’offres potentielles auprès de divers prêteurs. Insérez simplement vos informations personnelles de base, ainsi que le montant que vous souhaitez emprunter, pour quelle raison et la durée.

Une fois que vous avez terminé le processus de demande, l’argent sera envoyé à votre banque, afin que vous puissiez payer la voiture directement et commencer à rembourser le prêt. L’approbation d’un prêt peut prendre de quelques heures à plusieurs jours.

Quels sont les avantages d’un prêt personnel ?

Une fois que vous aurez utilisé le prêt pour payer la voiture, vous deviendrez complètement propriétaire de la voiture. Certaines autres formes de financement ressemblent davantage à un contrat de location et vous obligent à rendre la voiture. Si vous avez une bonne ou une excellente cote de crédit, les prêts personnels sont généralement moins chers que les forfaits de financement offerts par les concessionnaires automobiles. Vous pouvez choisir d’acheter une voiture en privé ou par l’intermédiaire d’un concessionnaire avec un prêt personnel – vous avez donc potentiellement le plus grand choix de voitures. Il s’agit d’un moyen simple d’emprunter une grosse somme d’argent, à condition que vous remplissiez les critères d’admissibilité du prêteur. Les prêts sont flexibles, car ils sont offerts sur une variété de périodes, de un à 10 ans. Cependant, plus la durée est longue, plus vous paierez d’intérêts dans l’ensemble.

Quels sont les inconvénients d’un prêt personnel ?

L’impact de la pandémie mondiale a incité les prêteurs à resserrer les critères d’acceptation des prêts, il y a donc une chance que vous ne soyez pas accepté pour un prêt. Renseignez-vous auprès d’un service de comparaison de prêts personnels pour savoir quels prêteurs peuvent vous accepter. Vos paiements peuvent être plus élevés que certaines formes de financement, telles que les accords de crédit-bail où vous louez effectivement la voiture sur quelques années. Vous serez responsable de l’entretien et de toutes les réparations de la voiture car vous en êtes le propriétaire une fois que vous avez utilisé le prêt pour la payer. Si vous changez fréquemment de voiture, vous devrez la vendre et en acheter une nouvelle lorsque le moment sera venu vient. D’autres formes de financement peuvent être plus appropriées dans ce scénario.

Quelles sont les autres options ?

Il existe une vaste gamme d’offres de financement lorsque vous achetez une nouvelle voiture. Voici d’autres moyens d’amasser de l’argent :

0% carte de crédit

Vous ne payez aucun intérêt, mais vous pouvez avoir du mal à obtenir une limite de crédit suffisamment élevée pour acheter la voiture, selon ce que vous voulez.

Contrat Personnel d’Achat (PCP)

Vous contractez un prêt mais vous ne rembourserez pas la valeur totale de la voiture ou ne serez pas propriétaire de la voiture à la fin de la transaction. Soit vous gardez la voiture en payant une somme forfaitaire restante à la fin de la transaction, soit vous la rendez, soit l’échangez partiellement contre une autre voiture.

Location Achat (HP)

Vous versez un acompte et payez le coût de la voiture par mensualités. Cependant, vous ne serez pas propriétaire de la voiture tant que vous n’aurez pas effectué le paiement final.

Leasing automobile (également connu sous le nom de location de contrat personnel)

Similaire à la location, et potentiellement une option bon marché, mais vous ne serez jamais propriétaire de la voiture. Vous payez une somme mensuelle et restituez la voiture au bout de quelques années.

Lorsque vous achetez une voiture, assurez-vous de comparer les options qui s’offrent à vous avant de décider laquelle est la plus appropriée – et vérifiez que vous comprenez les responsabilités financières et les implications impliquées dans toute transaction.

Prêts entre pairs

Une autre façon de réunir les fonds nécessaires pour payer une voiture est d’opter pour un prêt entre particuliers (P2P). Moins traditionnelle que de s’appuyer sur une banque ou une société de crédit immobilier, cette forme de prêt est réalisée via des plateformes spécialisées P2P en ligne qui mettent en relation les prêteurs directement avec les emprunteurs.

Les taux d’intérêt peuvent être compétitifs pour les emprunteurs potentiels avec un dossier de crédit décent, mais moins lorsque le dossier est inégal. Il y aura des frais d’arrangement à payer et le niveau de protection des consommateurs en place dépendra du prêt souscrit et de la personne qui prête.

Questions fréquemment posées

Comment limiter au maximum les remboursements ?

Soit en choisissant une voiture moins chère, soit en empruntant le moins dont vous avez réellement besoin pour une voiture sont les meilleurs moyens de réduire les remboursements de votre prêt. Prolonger votre prêt sur une plus longue période réduira les mensualités, mais vous finirez par rembourser globalement plus.

Puis-je rembourser mon prêt par anticipation ?

Oui, mais il peut y avoir des conséquences financières selon l’entreprise qui accorde le prêt. Certains prêteurs vous permettent de rembourser un prêt par anticipation sans imposer de pénalité. Cependant, d’autres fournisseurs peuvent vous facturer entre un et deux mois d’intérêt pour le privilège. Vérifiez auprès du prêteur avant de souscrire au prêt.

Que se passe-t-il si je manque un paiement ?

Dans un premier temps, le prêteur vous contactera pour voir pourquoi cela a été le cas. Si les paiements manqués deviennent un événement récurrent, vous serez enregistré comme étant « en défaut ». Cela apparaîtra sur votre dossier de crédit et entravera toute tentative future que vous ferez pour obtenir un nouveau financement. Laissez le problème continuer sans résolution et vous pourriez faire face à des poursuites judiciaires ou même à une visite d’huissiers de justice.

Si vous rencontrez des difficultés, plus tôt vous en informerez le prêteur, mieux ce sera. Ils peuvent être en mesure de suggérer un autre plan de paiement.

Puis-je obtenir un crédit auto avec un mauvais crédit ?

Oui, mais vos options peuvent être quelque peu limitées. Certains prêteurs se spécialisent dans ce domaine, comme ceux qui proposent des prêts « garants » lorsqu’un membre de la famille ou un ami proche promet de rembourser le reste d’un prêt en cas de défaillance de l’emprunteur. Attendez-vous à payer un taux d’intérêt beaucoup plus élevé dans cette situation pour refléter votre situation financière plus risquée.

Ai-je une protection lors de l’achat d’une voiture d’occasion avec un prêt ?

Si vous achetez une voiture qui présente un défaut ou qui tourne mal, vos droits et options dépendent en grande partie de la personne à qui vous avez acheté le véhicule et de la manière dont il a été décrit. Attendez-vous à moins de protection juridique d’une vente privée ou d’une vente aux enchères de voitures, par rapport à l’achat chez un concessionnaire.

Avec ce dernier, vous disposez de droits statutaires en vertu du Consumer Rights Act 2015 qui stipule qu’une voiture doit être « de qualité satisfaisante », « adaptée à l’usage » et « telle que décrite ».