Comment passer à Apple Watch Series 6 sans perdre de données

Prêt à passer de votre Apple Watch Series 6 ou antérieure à la nouvelle Series 7 ? Ou peut-être passez-vous au SE à partir d’un ancien modèle ? Suivez la procédure de mise à niveau vers votre nouvelle Apple Watch Series 7 sans perdre de données, y compris comment forcer les sauvegardes Apple Watch.

Les sauvegardes Apple Watch sont un peu plus délicates que les sauvegardes iPhone. C’est parce qu’ils se produisent automatiquement et sont enregistrés sur l’iPhone avec lequel votre Apple Watch est couplée, mais il n’y a pas de place dans Paramètres pour sauvegarder manuellement votre Apple Watch ou voir quand a eu lieu la dernière sauvegarde automatique.

Lisez la suite pour savoir comment vous assurer que votre Apple Watch est sauvegardée et que vous êtes prêt à passer à la nouvelle.

Gardez à l’esprit que si vous passez également à un nouvel iPhone 13, vous devrez d’abord vous en occuper.

Apple note que ces éléments ne sont pas inclus dans les sauvegardes Apple Watch : couplages Bluetooth, cartes de crédit ou de débit utilisées pour Apple Pay, code d’accès Apple Watch et Messages.

Comment passer à Apple Watch Series 7 sans perdre de données

Option 1 – Utiliser une sauvegarde Apple Watch existante Si vous effectuez également une mise à niveau vers un nouvel iPhone, assurez-vous de le configurer d’abord (restauration à partir d’une nouvelle sauvegarde) Ouvrez l’application Watch sur iPhone pour démarrer le processus de couplage (vous pouvez choisir d’ajouter votre nouvelle Apple Watch avant de supprimer également votre montre existante : Toutes les montres > Ajouter une montre si l’écran de couplage automatique ne s’affiche pas) Allumez votre nouvelle Apple Watch et recherchez le code de la sphère de couplage, suivez les instructions Lorsque vous y êtes invité, choisissez de restaurer votre nouvelle Apple Watch à partir d’une sauvegarde et choisissez la plus récente Si vous ne voyez pas de sauvegarde disponible à partir de votre sauvegarde iPhone la plus récente, suivez l’option 2 ci-dessous

Si vous mettez à niveau votre Apple Watch mais pas votre iPhone, vous pouvez choisir de dissocier votre montre actuelle de votre iPhone et de jumeler la nouvelle ou de jumeler votre nouvelle montre en tant que deuxième Apple Watch avec votre iPhone (en savoir plus ci-dessous sur la façon de dissocier / appairer une seconde Apple Watch).

Option 2 – Forcer une sauvegarde Apple Watch

Étant donné qu’une sauvegarde Apple Watch ne se produit pas avec chaque sauvegarde iCloud ou Mac/PC avec votre iPhone, vous souhaiterez peut-être forcer une sauvegarde Apple Watch (par Apple) :

Gardez votre Apple Watch couplée et votre iPhone actuel à proximité Ouvrez l’application Watch sur votre iPhone Appuyez sur votre montre en haut, puis appuyez sur le « i » sur le côté droit Appuyez sur Dissocier Apple Watch (pendant le processus de dissociation, votre Apple Watch effectuera une nouvelle sauvegarde sur votre iPhone) Suivez les invites pour dissocier votre montre actuelle Ouvrez l’application Watch sur iPhone pour démarrer le processus de jumelage de votre nouvelle montre Allumez votre nouvelle Apple Watch et recherchez le code sphère d’appairage, suivez les invites Lorsque vous y êtes invité, choisissez de restaurer votre nouvelle Apple Watch à partir d’une sauvegarde et choisissez la plus récente

Voici à quoi ressemble le processus de dissociation pour forcer une sauvegarde Apple Watch :

Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez également appuyer sur le bouton « Jumeler une nouvelle montre » si vous souhaitez ajouter votre nouvelle Apple Watch en tant que deuxième au lieu de n’avoir qu’une seule montre jumelée.

