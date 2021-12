Comment passer de la Ligue Europa à la Ligue des champions ?

12/07/2021 à 19h30 CET

Malgré le fait que pour de nombreuses grandes équipes, jouer le Ligue Europa Ce n’est pas la plus grande des illusions, il est important de le gagner, car celui qui remporte le titre se fait aussi d’une précieuse passe directe pour le suivant Ligue des champions, quelque chose qui, dans de nombreux cas, a plus de valeur que le trophée lui-même.

En plus d’obtenir le pass direct, le champion de la Ligue Europa partagera le battage médiatique avec les meilleures équipes de la Ligue des champions, car il sera inclus dans le Pot 1, formé par champions des grandes ligues européennes (Angleterre, France, Espagne, Italie, Allemagne et Portugal) et l’ancien champion de la Ligue des champions.

Les Villarréal joue cette Ligue des Champions grâce à sa victoire en Ligue Europa la saison dernière, comme le sous-marin jaune a terminé la saison en septième position, une position qui ne conduit pas à disputer la première compétition européenne.