Comment passer de la voix au texte sur la Samsung Galaxy Watch 4

Que vous ayez précommandé une Galaxy Watch 4 le jour 1 (bienvenue au club) ou que vous en achetiez simplement une après avoir entendu à quel point vos amis apprécient la leur, vous constaterez que même après la configuration initiale, il y a tout à fait quelques choses importantes à faire. En tête de liste, trouver un moyen de contourner la saisie voix-texte de Samsung.

Samsung ne nous donne pas encore le bon choix – mais quand il y a une volonté, il y a un moyen

Oui, nous ne pouvons pas encore changer Bixby pour Google Assistant – ne vous inquiétez pas, cela arrive de même qu’il n’y a pas encore d’option pour définir un moteur voix-texte par défaut. Cependant, l’espoir n’est pas perdu. Nous pouvons obtenir la dictée de Google via le clavier Wear OS de Gboard, qui offre une reconnaissance vocale supérieure et une édition plus facile si Google vous entend mal.

J’espère vraiment que Samsung sortira de ses grands chevaux et laissera d’autres options voix-texte être définies par défaut, mais jusque-là, voici notre solution de contournement. Parce qu’il fonctionne via le clavier, il est également beaucoup plus facile de modifier vos commandes ou vos réponses avant de les envoyer.

Comment installer et activer Gboard sur la Galaxy Watch 4

Ouvert Google Play Store. Robinet Applications sur votre téléphone.

Robinet Gboard.

Tap Installer. Clique le bouton d'accueil.

Balayez vers le bas pour ouvrir les paramètres rapides.

Robinet Paramètres.

Tap Général. Robinet Saisir.

Robinet Liste des claviers et défaut.

Tap Clavier par défaut.

Robinet Gboard.

Appuyez sur **Clavier par défaut**. 12. Appuyez sur **Gboard**.

Comment utiliser la saisie vocale Gboard sur Galaxy Watch 4

En règle générale, vous voudrez essayer la saisie vocale, accepter l’autorisation du microphone, puis laisser la montre reposer pendant quelques minutes pendant qu’elle télécharge le module linguistique et s’initialise. Si vous voyez « Le pack de langue est toujours en cours de téléchargement » comme un toast sur le clavier, vous devez attendre un peu plus longtemps.

Ouvert jeu de Google (ou toute application avec une option de recherche ou de saisie). Appuyez sur le icône de recherche.

Appuyez sur le icône de clavier.

Appuyez sur le bouton icône de voix. Appuyez sur le Autoriser pendant l'utilisation. (Vous n'aurez à le faire que la première fois que vous l'essayerez.)

Prononcez votre mot-clé de recherche (ou réponse par SMS, si vous essayez cela à partir d’une notification). Appuyez sur le icône de clavier en haut si vous devez changer des mots dans votre phrase, ou appuyez sur le envoyer l’icône si ça a l’air correct.

Si vous avez appuyé sur l’icône du clavier pour modifier, appuyez sur le icône de recherche quand vous avez terminé.

Source : Android Central

Vous pouvez maintenant utiliser le curseur pour vous déplacer entre les mots, revenir en arrière et réessayer votre saisie vocale, ou simplement utiliser le clavier Gboard pour faire glisser le mot à la place. Taper sur un clavier de 1,2 pouces n’est pas une bonne expérience à moins que vous n’ayez de très petites mains, mais au moins nous n’avons pas à utiliser l’entrée T9 comme c’est flippant en 2006 dans le clavier Samsung.

Si vous aviez déjà entendu beaucoup de mots mal entendus, cela s’améliorerait immédiatement après avoir effectué ce changement facile. J’espère que Google Assistant et les bons choix par défaut de la saisie vocale arriveront bientôt, mais au moins nous n’avons pas besoin d’attendre que Samsung réapprenne nos voix avant de pouvoir donner des réponses vocales appropriées plutôt que “mer Hugh au caca[l].”

Si vous rencontrez toujours des problèmes même avec Gboard, vous pouvez vérifier si vos microphones ne sont pas bloqués. Il existe de nombreux bracelets pour Galaxy Watch 4, et si vous portez le vôtre trop serré, cela pourrait potentiellement bloquer vos micros ou les stresser à cause de la pression de la coque de la montre.

