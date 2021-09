Comment passer de Windows 10 à Windows 11 gratuitement dès maintenant

Microsoft a finalement confirmé l’existence de Windows 11 lors d’un événement en juin. Cela fait suite à des mois de fuites et de spéculations de tous les coins d’Internet. Quelques mois plus tard, Microsoft a annoncé que Windows 11 serait officiellement déployé au public le 5 octobre. Mais vous n’avez pas à attendre aussi longtemps pour obtenir la version finale de la mise à jour. En fait, vous pouvez passer de Windows 10 à Windows 11 gratuitement dès aujourd’hui, et nous vous expliquerons comment procéder.

La première chose que vous allez vouloir faire est de vous assurer que votre ordinateur est compatible avec la mise à niveau de Windows 11. Cela a été l’une des plus grandes controverses entourant la publication de la mise à jour. Microsoft n’apporte pas autant d’appareils dans la prochaine génération que les utilisateurs l’attendaient. Vous pouvez télécharger l’application PC Health directement auprès de Microsoft en cliquant sur ce lien.

Une fois que vous êtes sûr que votre ordinateur est compatible avec Windows 11, l’étape suivante consiste à vous inscrire au programme Windows Insider. La mise à niveau n’est disponible que pour les initiés pour le moment, mais le programme est entièrement gratuit. Suivez simplement les étapes sur le site Web de Microsoft pour vous inscrire.

Après avoir rejoint le programme Windows Insider, vous devriez être prêt à effectuer la mise à niveau. Sur votre PC Windows 10, accédez à Paramètres > Mise à jour et sécurité > Programme Windows Insider. Cliquez sur le bouton “Commencer” et associez votre compte Microsoft. Vous devriez ensuite être invité à choisir vos paramètres Insider, à quel point vous devez sélectionner l’anneau Release Preview. Confirmez vos paramètres, acceptez les conditions, puis réinitialisez votre ordinateur. Lorsque vous retournez au Mise à jour et sécurité paramètres, vous devriez voir une grande bannière sur la mise à niveau vers Windows 11. Cliquez sur le bouton “Télécharger et installer”.

Une fois la mise à niveau terminée, vous pouvez rester sur la version finale et stable de Windows 11 en revenant à Paramètres > Windows Update et en cliquant sur “Arrêter d’obtenir des versions d’aperçu”. Cela empêchera Microsoft de diffuser les premières versions des futures mises à jour sur votre ordinateur Windows 11.

Certaines des fonctionnalités exceptionnelles de Windows 11 incluent une barre des tâches centrée et un menu Démarrer repensé, un gestionnaire de fichiers mis à jour, un tiroir Widgets et tous les nouveaux groupes Snap et mises en page Snap pour un multitâche amélioré. Il existe également une application Paramètres repensée, de nouveaux thèmes, de nouveaux sons et des coins arrondis partout où vous regardez. Si vous n’êtes pas encore tout à fait prêt à mettre à niveau, la version publique finale sera disponible pour tout le monde le 5 octobre. À ce stade, toute personne disposant d’un PC compatible peut effectuer une mise à niveau.