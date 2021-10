Lancé pour Android l’automne dernier, Signal est un service de messagerie instantanée cryptée centralisée et multiplateforme. Concurrent d’applications de messagerie comme WhatsApp et Telegram, Signal a récemment changé la donne en annonçant que les utilisateurs peuvent désormais héberger des appels de groupe vocaux et vidéo avec jusqu’à 16 personnes. Dans cet esprit, nous avons élaboré ce guide étape par étape qui explique comment passer des appels de groupe sur Signal.

Comment passer des appels de groupe sur Signal

Annoncés dans le cadre de la dernière mise à jour logicielle de Signal, les appels de groupe Signal permettent désormais à deux fois plus de personnes de se joindre que la fonction d’appel de groupe similaire de WhatsApp et fonctionnent sur les appareils iOS, Android et de bureau. Voici comment passer des appels de groupe sur Signal.

Ouvert le chat de groupe que vous voulez.

Appuyez sur le Logo de la caméra vidéo pour lancer un appel vidéo.

Source : Android Central Select Continuer pour autoriser Signal à accéder au microphone et à la caméra de vos appareils.

Décidez si et comment vous voulez que Signal enregistrement audio lors de votre appel.

Source : Android Central

Sélectionner Démarrer l’appel ou Rejoindre l’appel.

Source : Android Central

Une fois qu’un appel de groupe a commencé, une alerte apparaîtra dans l’historique des discussions de groupe. Comme mentionné ci-dessus, chaque appel de groupe crypté sur Signal est limité à 16 personnes, et chaque participant doit être membre du même chat Signal New Group. Chaque membre du groupe appelé doit également utiliser la dernière version de Signal.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Pourquoi devriez-vous choisir Signal

En plus d’augmenter le nombre de personnes pouvant rejoindre les appels de groupe, Signal a récemment ajouté une poignée de nouvelles fonctionnalités de messagerie pour les utilisateurs qui pourraient vous convaincre de franchir le pas.

Dans le cadre de la mise à niveau, les utilisateurs de Signal peuvent désormais créer leurs propres packs d’autocollants, qui peuvent être partagés et utilisés entre amis. Signal a également introduit une fonction de prise de notes appelée Note to Self, qui fonctionne comme un bloc-notes privé et fait des choses comme copier et coller votre mot de passe ou créer une nouvelle liste d’épicerie.

Vous n’êtes toujours pas sûr d’utiliser Signal pour les appels de groupe ? Aucun problème! Consultez notre article Telegram vs Signal vs WhatsApp pour voir quel service de messagerie vous convient le mieux.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

laissez-moi échanger des personnages et des objets s’il vous plaît

Les fonctionnalités de Genshin Impact que nous aimerions voir

MiHoYo a consacré d’innombrables heures de travail pour mettre continuellement à jour Genshin Impact avec de nouvelles fonctionnalités, mais nous aimerions encore en voir quelques-unes faire leur chemin vers le jeu.