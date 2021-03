Comment passer des appels vocaux et vidéo WhatsApp à partir de votre ordinateur

Malgré les complications récentes entre Facebook, WhatsApp et vos données, l’application reste l’une des applications de messagerie les plus populaires et les meilleures pour Android. Mais pour faciliter la communication avec vos amis et votre famille de partout, vous pouvez même passer des appels vocaux et vidéo WhatsApp à partir de votre ordinateur. Cela ajoute une autre couche de flexibilité que toutes les autres applications concurrentes ne peuvent pas vraiment offrir en une seule expérience. Ainsi, que vous utilisiez l’un des meilleurs téléphones Android ou l’un des meilleurs ordinateurs portables, WhatsApp est là pour vos besoins de messagerie.

Avant de commencer

Comme vous vous en doutez, il y a quelques éléments que vous devez avoir installé et configuré avant de pouvoir commencer à passer des appels vocaux ou vidéo. Nous supposerons que WhatsApp est déjà installé sur votre téléphone, nous allons donc continuer à partir de là.

Accédez au WhatsApp site Web sur votre ordinateur.

Cliquez sur Mac ou PC Windows sur le site Web principal de WhatsApp.

Source: Android Central Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le dossier Téléchargements sur votre ordinateur Mac ou Windows. Clique le fichier .exe si vous êtes sous Windows ou fichier .dmg si vous utilisez macOS. Suivez les instructions à l’écran pour installer WhatsApp. Une fois installé, ouvrez WhatsApp sur votre téléphone Android. Appuyez sur l’icône du menu de débordement à trois points dans le coin supérieur droit. Robinet Web WhatsApp dans le menu déroulant. Appuyez sur le Lier un appareil bouton.

Avec WhatsApp ouvert sur votre ordinateur, scannez le QR Code en utilisant votre téléphone.

Source: Android Central

Une fois ces étapes terminées, vous êtes prêt à utiliser WhatsApp sur votre bureau. Désormais, vous pouvez passer des appels vocaux et vidéo WhatsApp à partir de votre ordinateur.

Comment passer des appels vocaux WhatsApp à partir de votre ordinateur

Ouvrez WhatsApp sur votre ordinateur. Appuyez sur le + icône en haut à gauche de la barre latérale. Recherchez ou localisez un contact avec lequel vous souhaitez commencer un appel.

Sélectionnez le contact dans votre liste.

Source: clic central Android Appeler.

Une fois que la personne à l’autre bout du fil a décroché, l’appel téléphonique commencera.

Lors de l’appel, il existe une variété de contrôles avec WhatsApp sur le bureau. Il y a un bouton de microphone pour couper ou réactiver le son. L’icône de la caméra activera ou désactivera votre vidéo si vous avez une webcam disponible, et le gros bouton rouge mettra fin à l’appel.

Comment passer des appels vidéo WhatsApp à partir de votre ordinateur

Ouvrez WhatsApp sur votre ordinateur. Recherchez ou localisez un contact avec lequel vous souhaitez commencer un appel.

Sélectionnez le contact dans votre liste.

Source: clic central Android Appel vidéo.

Une fois que la personne à l’autre bout du fil a décroché, l’appel téléphonique commencera.

Source: Android Central

Comme c’est le cas lors d’appels vocaux réguliers, les mêmes commandes et boutons apparaissent dans WhatsApp. Cela permet de terminer facilement un appel, de passer à un appel vocal au lieu de la vidéo ou de désactiver le microphone très rapidement.

