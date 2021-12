Comment passer des vacances comme vos émissions de télé-réalité préférées

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

S’il y a un moment où nous souhaitons pouvoir échanger des vies avec des stars de la réalité, c’est quand elles voyagent et partent en vacances. Eh bien, moins le drame induit par les vacances. C’est quelque chose dont nous n’avons pas besoin dans nos propres vies. Nous avons concocté un guide pour vous aider à réserver votre prochain voyage en fonction de votre émission de télé-réalité préférée.

Nous savons ce que vous pensez — cela doit être trop beau pour être vrai. Les stars de la télé-réalité ne prennent pas de vacances avec le budget moyen. Mais Peta phipps, éditeur de Caribbean Living et de Swanky Retreats, pense qu’il est tout à fait possible pour les téléspectateurs de vivre leurs vacances de télé-réalité préférées. « Les téléspectateurs passionnés connaissent les expériences à l’intérieur et à l’extérieur et des activités guidées sont disponibles pour presque tous ceux qui souhaitent sortir et y aller », a partagé Phipps avec E !.