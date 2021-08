Vous avez testé les nouvelles versions bêta de l’iPhone et de l’iPad ? Si, pour une raison quelconque, vous êtes prêt à revenir aux versions stables, lisez tous les détails sur la façon de rétrograder d’iOS 15 bêta à iOS 14.

Que vous ayez pris le risque d’installer la version bêta d’iOS 15 ou d’iPadOS 15 sur votre iPhone ou iPad principal ou que vous n’ayez tout simplement pas besoin de continuer à tester le logiciel en cours sur un appareil particulier, il est relativement facile de revenir à iOS 14 .

Ci-dessous, nous verrons comment rétrograder immédiatement à partir de la version bêta d’iOS 15.

Comment passer d’iOS 15 bêta à iOS 14

Important: Si vous avez déjà installé la version bêta de watchOS 8 sur une Apple Watch connectée à un iPhone exécutant la version bêta d’iOS 15, vous ne pourrez pas utiliser pleinement votre appareil portable après la rétrogradation vers iOS 14 car il n’y a aucun moyen de rétrograder vers watchOS 7 .

Rétrograder d’iOS 15 bêta à iOS 14 avec un Mac/PC

Si vous souhaitez rétrograder immédiatement depuis la version bêta d’iOS 15 (public ou développeur), vous devrez effacer et restaurer votre iPhone ou iPad. Avec cette option, vous ne pourrez pas restaurer à partir d’une sauvegarde effectuée sur iOS 15 lors du retour à iOS 14. Mais naturellement, vous pouvez restaurer à partir d’une précédente sauvegarde iOS 14.

Heureusement, avec iCloud qui enregistre beaucoup de données pour la plupart des applications, ce n’est plus aussi compliqué qu’avant.

Vous pouvez également vous rendre dans Paramètres > Général > Gestion VPN et des appareils > Profil iOS 15 bêta > Supprimer le profil. Mais gardez à l’esprit que cela ne vous fera pas passer à iOS 14. Vous devrez attendre la sortie publique d’iOS 15 pour sortir de la version bêta.

Comment effacer et restaurer votre iPhone/iPad et revenir immédiatement à la version bêta d’iOS 15 : assurez-vous que vous exécutez le dernière version de macOS ( > À propos de ce Mac > Mise à jour logicielle).

Connectez votre iPhone ou iPad à votre Mac ou PC avec un câble Lightning ou USB-C. Utilisez la bonne méthode dans la liste ci-dessous pour votre appareil pour entrer Mode de récupération. Vous verrez une icône d’ordinateur et un câble Lightning en cas de succès.

Pour iPad Pro avec Face ID: Appuyez et relâchez rapidement le bouton d’augmentation du volume. Appuyez et relâchez rapidement le bouton Volume bas. Appuyez sur le bouton Haut et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que votre appareil commence à redémarrer. Continuez à maintenir le bouton Haut enfoncé jusqu’à ce que votre appareil passe en mode de récupération.

Pour iPhone 8 ou ultérieur : Appuyez et relâchez rapidement le bouton d’augmentation du volume. Appuyez et relâchez rapidement le bouton Volume bas. Ensuite, maintenez enfoncé le bouton latéral jusqu’à ce que l’écran du mode de récupération s’affiche.

Pour iPhone 7, iPhone 7 Plus ou iPod touch (7e génération): Appuyez simultanément sur les boutons Veille/Réveil et Volume bas et maintenez-les enfoncés. Ne relâchez pas les boutons lorsque vous voyez le logo Apple. Continuez à maintenir les deux boutons jusqu’à ce que vous voyiez l’écran du mode de récupération.

Pour iPhone 6s et versions antérieures, iPad avec bouton principal ou iPod touch (6e génération ou version antérieure): Appuyez simultanément sur les boutons Marche/Veille et Accueil et maintenez-les enfoncés. Ne relâchez pas les boutons lorsque vous voyez le logo Apple. Continuez à maintenir les deux boutons jusqu’à ce que vous voyiez l’écran du mode de récupération. Lorsque l’option Restaurer/Mettre à jour apparaît sur votre Mac ou PC, choisissez Restaurer. Cela effacera votre appareil et installera la dernière version non bêta d’iOS. Choisir Installer lorsque vous voyez l’invite indiquant qu’une mise à jour est requise pour restaurer votre iPhone.

Une fois la restauration du logiciel terminée, vous pouvez restaurer une sauvegarde à partir d’iOS 14 avec votre Mac/PC ou iCloud (ou configurer votre iPhone ou iPad comme un nouvel appareil).

Voici à quoi cela ressemble sur iPhone et Mac :





En savoir plus sur la façon de rétrograder à partir de la version bêta d’iOS 15 dans le document d’assistance d’Apple ici.

