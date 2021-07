Comment passer le test de personnalité de couleur de TikTok

Salut @ toi, personne qui s’est connectée par hasard en ligne ce beau jour pour se rendre compte que tout le monde révélait sa personnalité de couleur au monde sans vous. L’audace ! Mais n’ayez crainte, vous aussi, vous pouvez découvrir votre personnalité de couleur grâce au test en ligne de KTestOne, puis publier les résultats sur TikTok. Voici comment:

Première étape : faites le test

Pour trouver la couleur qui vous représente le plus, rendez-vous sur le test de couleur personnel de KTestOne.com.

ktestone.com

12 questions vous seront posées, dont « Comment vous comportez-vous devant vos amis » et « Quelle sorte d’ambiance aimez-vous lorsque vous jouez avec vos amis ? »

ktestone.com

Deuxième étape : obtenez ! Ton! Résultats!

Le test vous attribuera une personnalité de couleur (bonjour, amis Oasis) et quelques informations sur ce type de personnalité :

ktestone.com

Le test vous dira également quel type de personnes vous aimez en fonction à la fois de leur personnalité et de leur couleur (viens @ moi, Sweet Pink) et de qui rester loin (à plus jamais, Ocean Bay). Par exemple:

« Je suis introverti mais ma personnalité change en fonction de la situation. Je ne me connais pas bien, je n’aime pas prendre les devants ! Mais l’attention est bonne ! Je suis doué pour remarquer les sentiments des autres et sympathiser avec eux ! Je suis le roi de la considération ! Les relations avec les gens sont étroites mais profondes ! Perfectionniste paresseux ! J’aime planifier les choses à planifier. Si vous faites comme prévu, vous vous sentirez mieux !”

Troisième étape: publiez-le sur TikTok

Voici quelques inspo :

Ce contenu est importé de TikTok. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé de TikTok. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé de TikTok. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé de TikTok. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé de TikTok. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

AMUSEZ-VOUS LÀ!

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io