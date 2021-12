Comment passer un appel international gratuit avec WhatsApp

Il y a vingt ans, si vous vouliez passer un appel téléphonique international, vous deviez utiliser un téléphone fixe et payer beaucoup d’argent pour ce privilège. Mais avec Internet, cette époque est révolue depuis longtemps. Avec des applications de messagerie comme WhatsApp, vous pouvez désormais passer des appels internationaux pour le coût des données Internet qu’elles consomment. Voici comment passer un appel international gratuit sur WhatsApp et comment réduire les données Internet que cet appel consommera.

Lire la suite: Comment utiliser WhatsApp : un guide du débutant étape par étape

RÉPONSE RAPIDE

Pour passer un appel WhatsApp, sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler. Ensuite, choisissez l’icône du téléphone ou l’icône de la vidéo dans le coin supérieur droit de l’écran. Il peut vous être demandé d’autoriser WhatsApp à accéder à la caméra et au microphone.

SAUT AUX SECTIONS CLÉS

Comment passer un appel international gratuit sur WhatsApp (Android et iOS)

Pour passer un appel sur l’application mobile WhatsApp, accédez au contact que vous souhaitez appeler. Dans le coin supérieur droit, vous verrez des icônes pour le téléphone et la vidéo. Appuyez sur celui que vous souhaitez utiliser. Si c’est la première fois que vous passez un tel appel, votre téléphone vous demandera la permission d’accéder et d’utiliser votre caméra et votre microphone.

L’appel commencera alors à sonner. Vous pouvez basculer entre les appels audio et vidéo à tout moment en appuyant sur les icônes vidéo et audio. Vous pouvez également vous mettre en sourdine à l’aide de l’icône du microphone.

Comment passer un appel international gratuit sur WhatsApp (application de bureau)

Tout d’abord, nous devons préciser qu’il s’agit de l’application de bureau, ne pas l’application Web. WhatsApp Web ne propose pas de fonction d’appel.

Sur l’application de bureau, accédez au contact que vous souhaitez appeler. Dans le coin supérieur droit, vous verrez des icônes de téléphone et de vidéo. Cliquez sur celui que vous souhaitez utiliser. Si c’est la première fois que vous utilisez la fonction d’appel, votre ordinateur vous demandera d’accéder à votre caméra et à votre microphone.

Une fois que vous avez cliqué sur l’icône du téléphone ou l’icône de la vidéo, il se met à sonner. Même si vous avez choisi l’icône du téléphone, vous pouvez facilement passer à un appel vidéo en cliquant sur l’icône de la vidéo à l’extrême gauche. Cliquer sur le bouton du microphone vous coupera le son.

Actuellement, WhatsApp Web n’a pas d’appels téléphoniques et vidéo intégrés.

Comment ajouter un numéro international à WhatsApp ?

Si la personne que vous appelez est déjà dans la liste de contacts de votre téléphone, elle apparaîtra également sur WhatsApp. Si vous ne souhaitez pas les mettre dans le répertoire de votre téléphone, nous avons un article pratique sur la façon de contourner cette exigence.

Comment puis-je réduire la quantité de données Internet pour chaque appel ?

Sur l’application mobile, accédez à Paramètres—> Stockage et données. Basculer l’option Utiliser moins de données pour les appels. Cela réduira la quantité de données extraites de votre forfait Internet lorsque vous passerez des appels téléphoniques WhatsApp. Cependant, l’inconvénient est que la qualité des appels peut légèrement en souffrir.

L’indicatif international doit-il être ajouté à chaque appel WhatsApp ?

Oui. Évidemment, pour que WhatsApp connaisse l’origine du pays de la personne que vous appelez, il a besoin de l’indicatif du pays. Si vous ne connaissez pas le code du pays, vous pouvez le rechercher ici. Notez qu’au lieu du 0 au début de l’indicatif, vous devez plutôt taper un +. Sur un appareil mobile, cela peut être accompli en maintenant la touche 0 enfoncée.

WhatsApp facture-t-il les appels internationaux ?

Les appels WhatsApp sont gratuits. Le seul véritable « coût » est la quantité de données déduite de votre forfait mensuel de données Internet. Si vous avez un forfait de données illimité, ce n’est pas un problème.

commentaires