Comment passer un appel visio aux Rois Mages en 2022 ?

C’est la Journée des sages 2022 ! Ce jeudi 6 janvier est fêté le jour où des milliers d’enfants attendent avec beaucoup d’enthousiasme un cadeau des trois Sages.

Si votre fils veut leur parler, et que vous, en tant que père, voulez lui faire une grosse surprise et une bouchée de son cadeau, il vaudrait mieux qu’il parle directement et demande aux trois mages leur fin de -Cadeaux de noël.

Grâce à des moyens technologiques, cela est possible. Il existe plusieurs applications disponibles pour réaliser le rêve de voir et d’échanger quelques mots avec les mages.

Ensuite, nous vous expliquerons comment passer un appel vidéo avec les Rois Mages ou discuter avec eux :

• La première chose que vous devrez faire est de télécharger l’application appelée « Three Kings Video Call » qui est disponible pour iOS et Google Play.

• Après l’avoir installé, vous pourrez choisir le type de communication que vous souhaitez avec les Magi : d’abord, nous sélectionnerons « Appel vidéo ».

• Vous devrez maintenant répondre à l’appel et vous pourrez faire parler les plus petits.

• Ensuite, passez également un appel téléphonique et parlez-leur. Vous devez savoir que toutes les formes de communication avec les mages sont une simulation et vous devrez vous débrouiller pour que les enfants ne le découvrent pas et ainsi puissent profiter de l’appel vidéo avec les mages.

Trois Sages – Appels vidéo en famille :

• Cette application espagnole permet aux enfants de passer un appel vidéo en temps réel avec le Roi Magicien de leur choix. La façon dont cela fonctionne consiste à choisir l’un des quatre effets vocaux, disponibles pour les hommes et les femmes, et la bouche du roi sorcier gesticule tout en parlant, ainsi qu’en présentant une expression faciale et des mouvements du corps qui peuvent être appréciés si l’appareil mobile a un vrai Caméra de profondeur (iPhone X).

C’est disponible pour iOs et c’est gratuit. De plus, il dispose de plusieurs tarifs pour acheter des minutes avec des prix allant de 2,29 euros pour 15 minutes à 7,99 euros pour un tarif illimité.

Appel vidéo et chat avec les mages :

Avec cette application, les enfants pourront voir des personnages plus réalistes, de vrais acteurs, répondant aux enfants à travers des réponses préalablement configurées. De plus, ils ont la possibilité de discuter avec Melchor, Gaspar et Baltasar. Les rois appellent le garçon et lui parlent ou discutent. Les conversations peuvent être enregistrées et partagées. Disponible gratuitement pour iPad et iPhone sur iTunes.

Comelosreyesmagos.com :

Avec cette application, il est facile pour les plus petits d’écrire la lettre aux Rois Mages, et ils reviennent faire un appel vidéo dans lequel ils confirment la liste des demandes formulées. Les rois demandent aux enfants s’ils se sont bien comportés pour mériter les cadeaux.

Il fonctionne en saisissant toutes les données personnelles, ainsi que le code d’accès unique qui permet d’accéder à l’appel vidéo. Si vous n’avez pas le code, le site explique qu’il suffit d’effectuer un versement de 12,5 euros, que cela vaut la peine de tout payer pour le bonheur d’un enfant.

La télé des Rois Mages :

Si vous souhaitez que vos enfants passent un appel vidéo avec les Rois Mages, ce site est un projet solidaire, auquel collaborent plusieurs ONG et Fondations.

L’un des objectifs est que tous les enfants puissent passer un appel vidéo avec les Rois Mages. Le site Web propose plus de 50 000 appels vidéo magiques auxquels les enfants peuvent choisir à quel roi parler. De plus, il a également la possibilité d’envoyer la lettre en ligne.

