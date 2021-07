Comment passer une bonne nuit de sommeil pendant les nuits chaudes ?

in

11/07/2021 à 12h30 CEST

La première vague de chaleur de l’été allume l’alerte jaune dans plusieurs régions d’Espagne, où tout au long de la journée le 40 degrés.

Les nuits seront aussi particulièrement chaudes, de celles qui ne descendent pas en dessous de 20 degrés et dans lesquelles difficile de s’endormir.

Cela peut vous intéresser : Comment les vagues de chaleur endommagent-elles notre corps ?

Cette augmentation significative des températures pourrait nous empêcher d’entrer dans la phase de sommeil profond, laissant le fatigue reprendre nos journées.

Loin de se conformer, il y a certains conseils Pour obtenir dormir malgré la chaleur étouffante des nuits d’été.

Est-ce que seule la chaleur influence?

Comme chaque été, le nombre de personnes qui ont Problèmes de sommeil augmente considérablement.

Bien que tout indique le Température En tant que principal facteur qui rend difficile l’endormissement, ce n’est pas toujours le cas.

Cela peut vous intéresser : Au Canada, la chaleur a déjà tué 500 personnes, à quelle température et comment se met-on en danger ?

le augmentation des heures de clarté et les changements dans les routines signifient que moins d’heures sont également passées à dormir, ce qui perturbe le repos.

De même, un sommeil réparateur dépend aussi de la capacité de chacun à maintenir, dans la mesure du possible, routines favorables au rêve.

L’horloge interne responsable des biorythmes est modifiée en fonction de quoi et quand nous décidons d’effectuer notre Activités.

Ce que nous faisons et l’heure à laquelle nous décidons de manger, de dormir ou d’être actif marqueront l’heure d’aller dormir, ainsi que la quantité de temps nécessaire pour se reposer.

le sommeil de mauvaise qualité C’est un phénomène qui provoque des altérations comportementales ou des déficiences dans la réparation tissulaire, aussi bien dans l’immédiat qu’à long terme.

De plus, des preuves scientifiques indiquent qu’il s’agit d’un facteur de risque pour beaucoup maladies.

Comment bien dormir pendant la canicule ?

Face à cette réalité, les experts proposent quelques des lignes directrices pour mieux dormir pendant les nuits plus chaudes.

Le plus important est rafraîchir avant d’aller dormir, de prendre une douche avec de l’eau fraîche ou simplement de prendre l’air.

Cela peut vous intéresser: Comment gérer un coup de chaleur

De plus, ils se souviennent de l’importance d’un climatisation correcte à l’aide d’un ventilateur, si nécessaire, qui aidera le corps à réguler et abaisser la température.

En ce sens, ils recommandent éviter l’exposition au soleil de la pièce dans les heures précédentes, dans la mesure du possible.

En revanche, ils conseillent Restez hydratéPuisque la déshydratation peut nous faire nous réveiller et avoir du mal à nous rendormir.

Ils prônent également garder les routines l’alimentation, l’activité et le sommeil pour contribuer à l’équilibre du rythme circadien.

Dormir dans l’obscurité est un autre des conseils que ces experts fournissent. Ils incitent également à créer une atmosphère confortable et agréable dans la pièce.

Il est donc obligatoire ne pas voir ou consulter les écrans juste avant d’aller dormir et de ne pas aller au lit.

D’autres recommandations sont à faire activité physique pendant la journée, en évitant bien sûr les heures les plus chaudes et en adoptant une alimentation saine.

Cela devrait inclure aliments riches en tryptophane (avocat, noix, œuf. banane & mldr;) et évitez les stimulants contenant de la caféine (café, thé ou boissons énergisantes, entre autres).

Dans le cas de des gamins, les experts recommandent de ne pas les couvrir plus que nécessaire et de les habiller avec vêtements et tissus légers, comme le coton.

UNE bain chaud, ce qui les aide à se détendre, en abaissant leur température corporelle.

En cas d’avoir la climatisation, ils conseillent de l’utiliser pour refroidir la pièce à l’avance, à condition qu’elle soit éteinte avant de coucher le petit.

Enfin, ils mettent en garde contre l’importance d’une extrême vigilance quant à la hydratation correcte du plus petit.