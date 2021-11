Comment passer une nuit dans l’appartement de Carrie Bradshaw

« Le personnage de Carrie Bradshaw est proche et cher à mon cœur, et revisiter son monde pour la suite de l’histoire de Sex and the City a été une telle joie », a déclaré Parker dans un communiqué de presse. « Je suis ravi que notre public découvre le New York de Carrie comme jamais auparavant et marche à sa place, littéralement, pour la première fois. »

Vous faites déjà vos valises ? Les réservations ouvrent à midi HNE le 8 novembre. L’expérience coûte 23 dollars par nuit (plus taxes et frais) en l’honneur de Sex and the City il y a 23 ans. Les clients sont responsables de leur voyage à destination et en provenance de New York.

Pour jeter un coup d’œil à l’intérieur de l’appartement, faites défiler.