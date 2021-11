Comment passez-vous des miles aux kilomètres, quelle est votre conversion ? Moteur

Comment se passe la conversion des miles en kms ? Quelle est la longueur d’un mile en mètres ? Quels types de kilomètres existe-t-il ? Nous analysons cette unité de longueur et ses équivalences.

Bien que dans la plupart des pays et des cultures, le mètre et le kilomètre soient utilisés comme unités de longueur, la vérité est qu’il existe certains pays, comme les Anglo-Saxons, où le mile est utilisé pour mesurer des distances. Cela peut être déroutant dans certains cas, car un kilomètre n’est pas la même chose qu’un mile. Ensuite, Comment se passe la conversion des miles en kms et vice versa ?

Si vous avez l’intention, par exemple, d’importer une voiture des États-Unis ou du Royaume-Uni, le compteur de vitesse et le compteur kilométrique seront en miles par heure, au lieu d’en kilomètres par heure. Dans certains cas, les fabricants incluent les deux unités de longueur dans leurs cartes de véhicules précisément à cause de ce problème potentiellement déroutant.

Dans cet article, nous allons clarifier tous les doutes que le conversion de miles en kilomètres et vice versa, vous pouvez ainsi identifier rapidement une distance en miles et son équivalent en kilomètres ou en mètres.

Quelle est la formule pour convertir les kilomètres en miles ?

Il n’y a pas de formule pour passer des kilomètres aux miles. Gardez à l’esprit qu’un mile équivaut à 1 609 344 mètres, de sorte que pour changer les kilomètres en miles, il suffit de diviser la valeur de la longueur (kilomètres) par 1.609344.

À titre d’exemple, 1 kilomètre divisé par 1,609344 équivaut à 0,621 milles ; 10 kilomètres divisés par 1,609344 équivalent à 6,213 milles ; et 100 kilomètres divisés par 1,609344 se traduisent par 62 137 milles.

Combien de kilomètres fait un mile ?

Vu d’une autre manière, un mile équivaut 1 kilomètre et 609 mètres.

Ainsi, 10 milles font 16 kilomètres et 93 mètres ; 50 milles correspondent à 80 kilomètres et 467 mètres ; tandis que 100 miles équivaut à 160 kilomètres et 934 mètres.

Combien coûte un mile en mètres ?

On peut aussi aller des miles aux mètres. Dans ce cas, l’équivalent est 1 mille = 1 609,34 mètres.

À titre d’exemple, 10 milles équivalent à 16 093,4 mètres ; 50 milles, à 80 467,2 mètres; et 100 miles, à 160 934 mètres.

Que sont les kilomètres et les miles ?

Les milles ils sont une unité de longueur dérivée du mile romain. Ce mile équivalait à 1 000 marches (chaque marche fait 5 pieds romains ou 74 centimètres) qui, à leur tour, peuvent être traduits en 1 481 mètres.

Au contraire, un kilomètre c’est aussi une unité de longueur, le troisième multiple du mètre. Équivalent à 1 000 mètres ou 100 000 centimètres. Un kilomètre équivaut également à 3 280,84 pieds, 1 093,61 verges ou aux 0,621 milles susmentionnés.

Convertir de Km en Miles et de Miles en Km

Si tu veux convertir de Km en Miles et de Miles en Km, vous pouvez utiliser une calculatrice ou un simple compte mathématique.

Si au contraire vous préférez obtenir le résultat directement, il existe de nombreux convertisseurs en ligne que vous pouvez utiliser gratuitement. Même Google propose son propre outil pour convertir des miles en kilomètres et vice versa.

Autres types de miles et comment les calculer

Il existe d’autres types de miles au-delà du mile anglo-saxon dont nous avons parlé dans cet article. Par exemple, le Le mille romain est de 1 481 mètres, tandis que le mile d’arpentage est celui utilisé par le système d’arpentage public des États-Unis et est égal à 1 609 mètres.

De plus, vous avez probablement entendu parler du mile nautique. Dans ce cas, cette unité de longueur est utilisée depuis des siècles et a été adoptée par tous les pays occidentaux presque sans variations. Ainsi, un mille marin équivaut à 1 852 mètres.

Enfin, nous avons le mille russe. Cela équivaut à 7 verstes, une unité de longueur actuellement en désuétude en Russie. En kilomètres, le mile russe est égal à 7.4676 km.

Cet article a été publié dans Autobild par Aarón Pérez.