Comment Pat McAfee de la WWE a ressenti qu’il l’a fait lors de ses débuts à SmackDown en tant que nouveau commentateur

Je ne pense pas que j’étais loin de là où je peux me rendre en tant que commentateur pour la lutte professionnelle. J’ai utilisé beaucoup de mots à plusieurs reprises. J’avais peur d’avoir trop de basse dans ma voix parce que je ne voulais pas que les gens pensent que j’essayais de dominer l’appel ou quelque chose comme ça. Mais parfois, j’avais l’air un peu trop doux. La position debout, pensais-je, l’instinct naturel est pour moi de me tenir debout quand quelque chose s’est passé. Je suppose que beaucoup de gens ont apprécié ça, j’apprécie ça parce que c’était potentiellement quelque chose qui pouvait me mettre dans la merde. Beaucoup de gens diraient que vous devez rester [seated] donc, le clip de nous revenant à la photo de moi debout et [Michael Cole] assis, et moi étant un peu pris dans une situation où je suis comme, eh bien, je ne sais pas si je devrais me lever ou m’asseoir tout de suite. C’était un de ces moments improvisés qui surgissaient, c’était incroyable. Je me suis éclaté, je pense que je puais, mais j’ai une chance de m’améliorer. J’ai apprécié et je suis très reconnaissant à tous les gens de la WWE.