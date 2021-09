Comment Patientory résout les problèmes de l’ère pandémique

Les systèmes de blockchain sont des pionniers de la croissance et du développement dans différentes industries. Patientory est l’un des principaux innovateurs technologiques du système de santé mondial. Ils ont adapté et déployé des systèmes pour répondre aux préoccupations présentées par la pandémie de COVID-19, telles que les défauts des chaînes d’approvisionnement et l’incapacité à déployer des ressources dans les zones où elles sont le plus nécessaires.

La crise a entraîné des difficultés d’accès et de diffusion des données nécessaires pour prendre des mesures décisives pour gérer la pandémie. Patientory fournit à la population des informations exploitables pour améliorer sa santé. Il permet également aux organisations de santé et aux cliniciens d’accéder en toute sécurité et de transférer des informations de santé protégées. Les blockchains sont adaptées à la gestion des transactions multipartites, interorganisationnelles et transfrontalières, car elles sont équipées pour vérifier, sécuriser et partager ces données.

Recherche de contacts

Le suivi des contacts est l’un des sujets les plus délicats dans la gestion d’une pandémie car il risque d’envahir la vie privée. Cependant, la plupart des gouvernements vont aux extrêmes de la recherche des contacts dans le but d’aplatir la courbe. Le processus de collecte de données implique la vérification des informations les plus sensibles des patients, telles que leurs antécédents médicaux, leurs connexions, leurs interactions et leurs voyages.

L’application Coalition fournit une plate-forme gratuite à quiconque pour discuter d’informations pertinentes sans compromettre la vie privée ou publier illégalement des données personnelles. Les utilisateurs peuvent utiliser cette application pour signaler volontairement s’ils ne vont pas bien ou s’ils ont été testés positifs pour le virus.

Soutenir l’économie

Si les chaînes d’approvisionnement sont la machine du commerce mondial, l’argent est le pétrole qui le fait fonctionner. Néanmoins, en tant que l’un des plus grands vecteurs de maladie, le papier-monnaie a été une source de stress pendant cette pandémie. La solution basée sur Ethereum réduit considérablement les coûts administratifs des soins de santé, en redirigeant davantage les dépenses médicales d’un patient vers les soins de santé et non vers la paperasse bureaucratique.

Au-delà de la pandémie actuelle, Patientory offre la capacité de maintenir des populations en bonne santé dans le monde. Cette année constitue un point fort pour l’accès aux solutions de santé numérique que n’importe quelle présentation PowerPoint ne le ferait jamais. L’utilisation des applications de télémédecine a augmenté de plus de 70 % depuis le début de la pandémie.

Conclusion

Le secteur privé, qui a été gravement touché par la COVID-19, doit continuer à montrer la voie. Ils doivent commencer par intégrer la blockchain dans leurs infrastructures, avec effet immédiat. Les entreprises doivent continuer à travailler sur des projets pilotes centrés sur les dossiers médicaux, les systèmes d’accréditation, les structures d’incitation et d’autres formes d’identification souveraine.

Les gouvernements doivent également reconnaître le potentiel de la technologie blockchain. Chaque gouvernement devrait établir une équipe d’urgence en matière de données médicales pour commencer à planifier et à mettre en œuvre ses efforts de blockchain. Ils ont le potentiel de stimuler la croissance des entreprises technologiques et les solutions mentionnées ici.

En outre, ils devraient collaborer avec les associations professionnelles médicales et d’autres parties prenantes pour déployer les informations d’identification blockchain.

En outre, ils devraient collaborer avec les associations professionnelles médicales et d'autres parties prenantes pour déployer les informations d'identification blockchain.