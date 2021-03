Comment Patty Jenkins de Wonder Woman s’est battue pour donner aux Amazones une trame de fond tragique

Pour beaucoup Wonder Woman fans, voir Gal Gadot en action était formidable, mais un des moments forts a été de voir les habitants de Themyscira dans toute leur gloire. Et avec cela, le casting de Connie Nielsen en tant que mère de Diana, la reine Hippolyta, a été un grand pas pour le film de DC. Comme vous vous en doutez, Nielsen a travaillé en étroite collaboration avec la réalisatrice Patty Jenkins pour créer le personnage. Et selon Nielsen, ce développement de personnage a presque inclus une trame de fond tragique pour Hippolyta et les Amazones, contre laquelle Jenkins s’est battue.