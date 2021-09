Comment Paul Millsap peut aider les Brooklyn Nets

Une nouvelle bombe a secoué la NBA ces dernières heures, comme la signature de Paul Millsap par l’un des grands candidats à la gloire : Filets de Brooklyn. La franchise new-yorkaise a clairement indiqué qu’elle avait besoin de renforcer son jeu intérieur, très imprudent avec Blake griffon comme la seule pièce vraiment fiable dans un schéma de jeu qui vise à exploiter la petite balle, mais sans négliger le rebond et avec des joueurs talentueux capables de marquer. Dans ce sens, la signature de ce vétéran de 37 ans qui était All Star et a passé ses meilleurs jours de basket aux Atlanta Hawks, mais qui a su démontrer dans les Nuggets sa prédisposition à assumer un rôle secondaire et aider beaucoup. du banc, tant en défense qu’en attaque.

Cette signature peut entraîner des effets collatéraux comme le départ d’un DeAndré Jordan cela ne convainc toujours pas Nash, ainsi qu’une réduction drastique des minutes chez les hommes comme Alizé Johnson, James Johnson ou Nicolas Claxton. Avoir un jeu intérieur si vétéran et manquer de force quand il s’agit de défendre gros peut être contre-productif, mais il s’avère que l’équipe d’entraîneurs des Nets est très claire sur la façon dont ils veulent jouer : possessions courtes, transition rapide et peu d’importance de certains centres qui devrait être mobile, capable de passer, intelligent et polyvalent lorsqu’il joue au poste, avec Griffin attaquant en pick & roll et Millsap sur le dos, ainsi que l’ouverture du terrain, car les deux ont la capacité de le faire.

Millsap apportera de l’expérience, de l’intelligence défensive et du talent au poste bas

De plus, l’expérience n’est jamais en abondance dans une équipe avec de sérieuses aspirations de ring et dans le vestiaire de laquelle un mortier est nécessaire pour lier un poulailler avec de nombreux coqs. Paul Millsap C’est un vrai professionnel de ce sport, un homme qui connaît parfaitement la NBA et qui s’est battu pour des objectifs importants, portant une grande responsabilité. Cela peut être décisif pour votre réussite dans une équipe où l’on s’attend à ce que vous jouiez en moyenne environ 15 minutes par match, dans laquelle vous vous consacrerez à faire des choses simples, mais très précieuses pour vous. Filets de Brooklyn. Il y a des spéculations selon lesquelles Aldridge pourrait revenir dans l’équipe, mais sinon, les New-Yorkais ont déjà fait un saut de qualité avec cette signature.