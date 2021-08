Comment payer via PayPal étape par étape

L’un des moyens de paiement les plus répandus dans le monde est Pay Pal, un moyen de payer sans avoir à fournir de données personnelles, seule une adresse e-mail est fournie. Avec cette énorme facilité de paiement, on peut être tenté d’essayer cette méthode, même si on peut vraiment vérifier son efficacité sans avoir à avoir de compte. Payer depuis PayPal sans compte est une méthode sécurisée qui peut grandement faciliter les achats en ligne. Prenez note des étapes que vous devez suivre pour effectuer ce processus rapidement et efficacement.

Étapes pour payer depuis PayPal sans avoir de compte

À lors du paiement avec PayPal La première étape consiste à créer un compte avec votre e-mail, de cette manière il sera plus facile d’effectuer toute procédure à partir de cette plate-forme.

Modification des conditions PayPal, mais ils doivent toujours être lus attentivement pour accepter chacun des points qui y figurent. Vous pouvez lier une carte de crédit et non un compte courantDe cette façon, il ne sera pas nécessaire d’obtenir toutes les informations bancaires ou vous pourriez être plus intéressé par l’utilisation d’une carte que vous avez plus contrôlée.

Il existe deux options PayPal lorsqu’il s’agit d’obtenir de l’argent à partir d’achats ou de recevoir des paiements “Lier un compte bancaire” ou “Lier une carte de crédit”, en faisant cela, vous recevrez des paiements ou vous payerez vous-même, via le compte bancaire que vous possédez ou la carte liée.

PayPal effectuera la vérification des données correspondantes, pour s’assurer que c’est bien la personne qui détient le compte ou la carte. Lorsque vous souhaitez payer, vous devez sélectionner le logo PayPal qui apparaît dans pratiquement toutes les boutiques en ligne.

Vous pouvez envoyer de l’argent sur le solde PayPal pour suivre les dépenses ou utiliser directement cette carte pour débiter les achats effectués. Quand on fait les courses, de la boutique en ligne elle-même Ils nous enverront sur la page PayPal afin d’autoriser le paiement. Cette façon est extrêmement sûr d’acheter n’importe quel produitNous pouvons également demander un contrôle par téléphone pour nous assurer que personne n’utilise nos données.

Sans carte, vous pouvez également charger le solde directement dans le compte PayPal. Pour ce faire, vous devez vous connecter à votre page de compte et sélectionner l’option Portfolio. Ensuite, vous devez chercher l’option « Portfolio » puis Recharger compte pour avoir le solde pour faire des achats.

Un IBAN virtuel sera généré avec lequel vous pouvez effectuer des virements bancaires de nos achats. C’est simple, rapide et sûr, vous ne pouvez rien demander de plus.