Comment pêcher dans The Elder Scrolls V: Skyrim

La pêche dans les jeux vidéo est difficile à maîtriser. De nombreux jeux proposent un tel mécanisme, mais peu le réussissent réellement. Personnellement, je ne me souviens même pas d’un seul mini-jeu de pêche dont j’ai tiré du plaisir au cours des dernières années. Pokémon ? fastidieux, ennuyeux. Fire Emblem : Trois maisons ? Zzzzz. Enfers? La seule chose qui ressemble à un défaut dans un roguelike par ailleurs parfait.

Les jeux de cartes Ubisoft sont particulièrement flagrants en ce qui concerne l’inclusion de la pêche, souvent parce qu’ils essaient de se rapprocher des frustrations du monde réel, comme la patience, qui accompagnent la pêche. Assassin’s Creed Valhalla de l’année dernière comportait l’obligation de tester son mini-jeu aggravant avant de faire avancer l’histoire. Plus récemment, une quête secondaire de Far Cry 6 m’a chargé d’attraper du poisson «pour se détendre», comme si c’était pour cela que tout le monde joue à Far Cry. Comme sur des roulettes, j’ai reçu un appel dans le jeu du donneur de quête, un gourou de la médecine alternative, toutes les 15 minutes environ, me pressant de revenir. J’ai finalement recherché plusieurs didacticiels vidéo pour savoir quoi faire juste pour que le charlatan le ferme.

Et pour le cinquième anniversaire de l’édition quinquennale de Skyrim, Bethesda a décidé d’ajouter un mini-jeu sans conséquence dans lequel vous jetez une ficelle fragile dans une flaque d’eau et obtenez parfois un ingrédient de cuisine salé en retour, si vous êtes patient . Bien que cela fasse un certain temps que je n’ai pas joué à Skyrim, j’étais curieux. Hé, peut-être que celui-ci serait celui qui a finalement changé mon opinion de longue date.

Comment pêcher dans Skyrim

Pour dissiper une certaine confusion : bien que les poissons aient toujours existé dans Skyrim, le mini-jeu de pêche est récent, ayant été annoncé pour la première fois lors d’un stream diffusé lors de la Quakecon de cette année. De plus, vous n’avez pas besoin de la toute nouvelle édition anniversaire de cette semaine pour pêcher dans Skyrim. C’est inclus dans cela, oui, comme l’une des nouvelles fonctionnalités importantes, aux côtés d’un mode de survie, mais aussi dans l’édition spéciale de 2016 via une mise à jour gratuite (environ deux douzaines de Go, au moins sur Xbox). Cela fait partie du jeu en tant que l’un des quatre mods gratuits du « club de création » – en gros, une vitrine de microtransactions. Au moins sur Xbox, là où je joue, si votre jeu est totalement à jour, vous l’aurez automatiquement installé dans votre jeu.

Vous devrez bien sûr trouver une canne à pêche avant de pouvoir attraper du poisson. Il y en a un (dommage : 4, poids : 3, valeur : 10) sur une plage juste en bas de la colline des Guardian Stones, à deux pas de la rivière de Riverwood. Vous le verrez appuyé contre un rocher à côté d’un camp de fortune.

Si vous êtes perdu, rendez-vous ici.Capture d’écran : Bethesda / Kotaku

Vous ne le trouvez pas ? Vous pouvez également en fabriquer un vous-même. Allez dans n’importe quelle forge de forgeron. (Il y en a un juste à l’entrée de Riverwood qui, en prime, est relativement proche d’un lieu de pêche.) Pour un lingot de fer et un bois de chauffage – une ressource apparemment banale que j’ai eu beaucoup de mal à trouver aujourd’hui – vous pouvez vous fabriquer une nouvelle canne à pêche brillante.

Le problème avec la pêche à Skyrim est que vous ne pouvez pas le faire dans n’importe quel plan d’eau que vous trouvez. Vous devez trouver des postes prédéterminés de « articles de pêche », plus ou moins des boîtes d’appâts qui traînent. Interagir avec ces derniers lance le mini-jeu de pêche. (Il y en a un juste à côté de la canne à pêche que vous pouvez trouver sur la plage.)

Alors, la pêche dans Skyrim est-elle amusante ?

La pêche dans Skyrim ne comporte pratiquement aucune interaction avec les rouleaux et se déroule principalement comme les mini-jeux de pêche les plus simples du jeu. Vous commencez avec votre ligne déjà lancée. Lorsque votre canne tremble, vous appuyez sur A pour enrouler tout ce que vous avez accroché. C’est ça. Vous n’avez aucune liberté pour déplacer la tige. Vous ne pouvez pas choisir entre différents types d’appâts. Vous ne pouvez pas personnaliser votre ligne ou votre prise, bien qu’il existe apparemment des cannes à pêche de fabrication amateur qui améliorent vos chances de capture. Tout est très rudimentaire, certainement pas au niveau de quelque chose que vous attendez de Skyrim.

Vous ne pouvez pas non plus activer la perspective à la troisième personne. Je suppose que vous n’aurez qu’à utiliser votre imagination pour voir à quoi ressemble mon khajiit, Catman.

Il n’est pas exagéré de dire que Skyrim est l’un des jeux de rôle les plus influents de tous les temps. En effet, le simple fait de sauter pendant une heure pour vérifier cette fonctionnalité stupide m’a plongé dans la nostalgie confortable de la qualité de ce jeu. Cela a été rapidement suivi par le sentiment de couler l’estomac que je vais probablement brûler 100 heures à jouer à nouveau. Skyrim est un véritable tour de force, un chef-d’œuvre pour remplir un jeu de trucs sans le laisser gonfler ou se dérober sentiment d’appartenance crédible. L’un des points forts de cette année est un mini-jeu dans lequel vous appuyez sur un bouton au bon moment est décevant. Je veux dire, vraiment, la pêche est plus fine qu’une armure de cheval.

Mais je l’ai quand même bien secoué. J’ai attrapé un spadefish et on m’a sommairement dit d’aller jusqu’à Riften pour une quête intitulée « Angler Connaissances ». (Je n’ai pas atteint Riften sur ce fichier de sauvegarde et je ne le ferai probablement pas avant un certain temps.) J’ai attrapé un betty de rivière et d’autres poissons avec des noms. J’ai attrapé quelque chose qui s’appelle un poisson pog, ce qui, j’en suis presque sûr, est une blague sur Internet qui m’a traversé la tête.

Ensuite, j’ai enfilé une paire de bottes en cuir. C’est la pêche pour toi.