Comment Penélope Cruz et Javier Bardem protègent leurs enfants des réseaux sociaux

En plus de parler à CBS de ses réflexions sur les réseaux sociaux, Cruz a parlé de sa carrière, de sa vie en Espagne et d’avoir joué avec son mari et son collègue oscarisé Bardem, 52 ans. Le couple a joué aux côtés de l’autre dans plusieurs films, dont Vicky Cristina. Barcelone, Aimer Pablo et Tout le monde sait.

« Naturellement, nous ne cherchons pas constamment des projets à faire », a-t-elle déclaré. « Et d’une certaine manière, ce serait plus confortable et plus facile pour les horaires mais, non, je pense que c’est un moyen de protéger également, vous savez, la relation, de ne pas travailler tout le temps ensemble. »

Mais feraient-ils un jour un autre film ensemble ? « De temps en temps, et il ressent la même chose », a répondu Cruz. « Une fois tous les quatre ou cinq ans, c’est OK pour nous. »