Comment Penny Arcade se prépare pour la PAX en personne à Seattle, avec les leçons tirées des événements virtuels

Une scène de PAX Unplugged 2018. (Photo PAX)

Pour la première fois en deux ans, de vrais humains se rendront physiquement au Washington State Convention Center pour quatre jours de jeux et d’événements connexes à la Penny Arcade Expo de cette année à Seattle.

“PAX West” est généralement un événement majeur du calendrier des nerds de l’État de Washington, attirant des participants et des exposants du monde entier pour célébrer les jeux vidéo comme passe-temps. L’émission de l’année dernière était un événement virtuel, qui s’est combiné à deux autres conventions annulées pour devenir la « PAX en ligne » de 9 jours et 24 heures.

Dans une conversation avec . l’été dernier, le directeur des événements de Penny Arcade, Ryan Hartman, a discuté de ce qui devait changer, et de ce qui restait le même, dans le passage d’un événement réel à un événement virtuel.

Maintenant, alors que PAX se prépare pour une émission de retour début septembre, Hartman s’est assis avec . pour parler du retour de PAX à une relative normalité.

. : Merci d’avoir pris le temps de discuter. La première question est celle que vous avez certainement beaucoup entendue : pourquoi n’exigez-vous pas de vaccinations pour les participants à la PAX physique de cette année ?

Ryan Hartman : C’est quelque chose que nous avons beaucoup étudié. La plupart des décisions sont venues de conversations avec le site et l’État de Washington sur ce qui serait nécessaire pour une vérification appropriée et comment cela fonctionnerait si nous voulions essayer de mettre en œuvre.

Il y a beaucoup d’obstacles logistiques impliqués qui pourraient affecter la confiance que les gens ressentent dans ce processus de vérification et si la sécurité et la vérification sont vraiment appliquées de manière égale, sans erreur. Le mandat du masque, la distance sociale et les protocoles de nettoyage et les autres règles de sécurité que nous mettons en place ont été plus faciles à vérifier et à mettre en œuvre.

De plus, l’événement est encore dans deux mois et nous surveillons constamment tout et en conversation constante avec les autorités à ce sujet. Si les choses changent dans la façon dont nous pouvons mettre en œuvre les procédures, nous pivoterons à coup sûr.

Ryan Hartman, montré ici dans ce qu’il considère comme sa « forme parfaite ». Il est à gauche. (Photo avec l’aimable autorisation de Hartman)

. : Avez-vous remarqué un impact sur les tentatives d’arrangement des éléments tels que les panneaux et les performances ?

Hartman : Pas vraiment. Je veux dire, je pense que tout le monde va être prudent alors que nous essayons de revenir à la normale, mais en même temps, tout le monde est excité de recommencer à faire les choses. Je parle ici en société, comme en tant qu’espèce. [laughter]



. : Cela n’a pas semblé avoir d’impact sur le taux de vente des badges de 4 jours.



Hartman : Oui, et nous avons vu des tendances similaires pour PAX Australia. Et au-delà de l’intérêt et du soutien des fans, nous avons été inondés d’intérêt de la part des exposants et des panélistes. Je pense que ce sera un bon spectacle pour reprendre pied sous nous et recommencer à se sentir normal.

. : Est-ce ce qui motive la décision de devenir physique, cette envie de revenir à la normale ? Ce sera probablement l’un des premiers grands spectacles, sinon le premier, à retrouver une présence physique.

Hartman : Je pense que tout le monde veut revenir à la normale, et nous sommes un grand événement, mais ce sera une capacité réduite donc dans le grand schéma des PAX, il se sentira plus petit.

Mais j’ai vu des tonnes de concerts et d’événements sportifs s’ouvrir devant nous. La NFL a déclaré qu’elle allait faire des sièges complets à ses matchs, la NBA l’a fait pour les séries éliminatoires. Des choses comme ça.

. : Avec la capacité réduite, quelle sorte de fréquentation quotidienne prévoyez-vous ?

Hartman : Nous sommes toujours timides avec nos chiffres, comme vous le savez, simplement parce que nous n’aimons pas opposer les PAX les uns aux autres, mais cet Ouest aura une capacité standard de 50 à 75 % par rapport aux années précédentes. C’est l’une des choses que nous travaillons toujours avec le lieu.

. : Comment allez-vous gérer le problème de l’équipe de bénévoles Enforcer, maintenant que vous essayez également d’appliquer des choses comme la politique des masques et la distanciation sociale ?

Hartman : Les exécuteurs sont la partie la plus cruciale et la plus importante de la gestion du spectacle. Nous ne pourrions littéralement rien faire sans eux, nous avons donc mis en place des protocoles de sécurité complets. Je dirai que la réception jusqu’à présent de la communauté électronique a été excellente. Ils sont aussi excités que les fans de revenir.

. : À quoi les participants en ligne peuvent-ils s’attendre du salon de cette année ? Vous avez mentionné l’année dernière que vous obteniez déjà beaucoup de Discord exclusif pour les participants inscrits.

Hartman : Oui, je veux dire, nous avons obtenu beaucoup de bonnes informations en faisant notre premier véritable pivot en ligne l’année dernière et Discord en sera une grande partie.

Nous voulons nous concentrer autant que possible sur l’engagement des fans, et c’est un nouveau vecteur vu que tout est à distance. Pouvoir interagir et s’interfacer via Discord ainsi que les flux Twitch sera une grande partie du processus.

Et de même, il y a du contenu et des enseignements que nous tirons de ces événements en ligne et que nous allons intégrer à tous les salons PAX à l’avenir. Je pense qu’un engagement en ligne des fans est quelque chose qui va être là pour rester, donc trouver des façons amusantes de faire les choses sans avoir à être présent est quelque chose que nous voulons comprendre.

La nouvelle norme sera ce qui est historiquement compris comme étant PAX avec des apprentissages en ligne et du contenu mélangés, et je pense que cela permettra également une meilleure expérience globale.

. : J’ai remarqué que le site PAX semble actuellement se concentrer presque exclusivement sur ce que vous avez prévu pour les personnes qui seront là en personne.

Hartman : J’aimerais vous donner des exemples concrets. Nous avons prévu quelques choses vraiment amusantes pour West que nous allons tirer en ligne, mais elles ne sont pas encore toutes fixées. Je ne veux pas trop promettre quoi que ce soit.

Les événements en personne sont notre pain et notre beurre, et il y a un enthousiasme au sein de la communauté ainsi que de l’équipe pour y revenir. Mais en même temps, de manière réaliste, nous avons dû inventer toutes ces nouvelles façons de nous engager avec PAX Online. Il serait idiot de ne pas appliquer ces leçons.

Nous aurons plus à en parler à mesure que le spectacle se rapprochera.

. : Pour le moment, je pense que l’histoire ici concerne principalement ce retour à la « normalité », bien que le mot « normal » semble étrange lorsqu’il est appliqué à PAX en général.

Hartman : C’est un bon point. [laughter]

Je dirai que je suis dans les tranchées pour organiser un événement, mais même au-delà, je pense à 2020 et à ce que cela signifie simplement de revoir des gens.

Nous commençons à ouvrir le bureau de Penny Arcade, et je n’avais pas réalisé à quel point je manquais de pouvoir parler à quelqu’un de choses professionnelles en face à face jusqu’à ce que je puisse le refaire. Zoom ne vous amène que jusqu’à présent. Les humains sont des animaux sociaux.

. : Votre nouvelle norme pour PAX intégrera donc certains des éléments en ligne de l’événement virtuel de l’année dernière, dès que vous comprendrez quoi et comment ?

Hartman : Avec certitude. La nouvelle norme sera ce qui est historiquement compris comme étant PAX avec des apprentissages en ligne et du contenu mélangés, et je pense que cela permettra également une meilleure expérience globale.

. : Donc, même si vous n’êtes pas à Seattle en septembre, vous aurez toujours un spectacle auquel assister, pour ainsi dire.

Hartman : Oui, exactement, et nous continuerons à évoluer et à voir ce qui fonctionne. En fin de compte, nous voulons que tout le monde passe un bon moment et soit enthousiasmé par les jeux comme nous le sommes. Cependant, nous pouvons mieux réaliser ces ambitions, c’est là que nous irons.

Ça va être un bon. Et égoïstement, j’ai vraiment hâte de [PAX] Débranché en décembre, juste parce que j’ai hâte de commencer l’action du jeu de société.

Non pas que j’aime mes enfants plus que les autres, mais j’aime vraiment Unplugged. Philly est ma ville natale et je suis un dingue de jeux de société.